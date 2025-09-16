باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - نخستین المپیاد ورزشهای فناورانه کشور امروز به پایان رسید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مقام نخست این دوره از المپیاد را از آن خود کردند.
عباس سروش، سرپرست دانشگاه امیرکبیر در توضیح بخشهای مختلف این رویداد مطرح کرد: «بخشی از مسابقات در زمینه فوتبال و فوتبال سالنی است که در قالب بازیهای فیجیتال برگزار میشود. بخشی دیگر به رقابتهای دیجیتال اختصاص دارد که شامل بازیهای کامپیوتری است و در بخش رباتیک نیز هدایت رباتهایی که توسط دانشجویان طراحی و ساخته شدهاند، مورد رقابت قرار میگیرد.»
وی با اشاره به گستردگی حضور دانشگاهها افزود: «حدود ۸۶ دانشگاه از سراسر کشور در این المپیاد شرکت کردهاند و مجموع کادر سرپرستی، مربیان و دانشجویان شرکتکننده به بیش از ۷۵۰ نفر میرسد که رقم قابل توجهی است.»
سروش همچنین تصریح کرد: «امیدواریم در سالهای آینده این تعداد افزایش یابد. به هر حال این نخستین دوره است و ممکن است کاستیهایی نیز وجود داشته باشد، اما در دورههای بعد سعی میکنیم جبران شود.»