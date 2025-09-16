اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه با حضور بیش از ۷۰۰ دانشجو از ۸۶ دانشگاه ایران برگزار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - نخستین المپیاد ورزش‌های فناورانه کشور امروز به پایان رسید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مقام نخست این دوره از المپیاد را از آن خود کردند.

عباس سروش، سرپرست دانشگاه امیرکبیر در توضیح بخش‌های مختلف این رویداد مطرح کرد: «بخشی از مسابقات در زمینه فوتبال و فوتبال سالنی است که در قالب بازی‌های فیجیتال برگزار می‌شود. بخشی دیگر به رقابت‌های دیجیتال اختصاص دارد که شامل بازی‌های کامپیوتری است و در بخش رباتیک نیز هدایت ربات‌هایی که توسط دانشجویان طراحی و ساخته شده‌اند، مورد رقابت قرار می‌گیرد.»

وی با اشاره به گستردگی حضور دانشگاه‌ها افزود: «حدود ۸۶ دانشگاه از سراسر کشور در این المپیاد شرکت کرده‌اند و مجموع کادر سرپرستی، مربیان و دانشجویان شرکت‌کننده به بیش از ۷۵۰ نفر می‌رسد که رقم قابل توجهی است.»

سروش همچنین تصریح کرد: «امیدواریم در سال‌های آینده این تعداد افزایش یابد. به هر حال این نخستین دوره است و ممکن است کاستی‌هایی نیز وجود داشته باشد، اما در دوره‌های بعد سعی میکنیم جبران شود.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: المپیاد ورزشی ، ورزش دانشجویی ، بازی دیجیتالی
خبرهای مرتبط
افتتاح اولین المپیاد ورزشی فناورانه دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر
ورزش‌های فناورانه به زودی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود
استعدادیابی جسمی و فکری دانشجویان در المپیاد ورزش‌های فناورانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ظرفیت پزشکی همراه با خروج سرمایه ملی
کدام نوع هورمون درمانی برای زنان دیابتی بهتر است؟
اعلام نتایج آزمون معوق كارشناس رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴
لزوم تکریم بیماران در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع
آغاز برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به صورت کشوری
ورزش‌های فناورانه به زودی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود
آمادگی سامسونگ برای عرضه گلکسی S26 اولترا با مشخصاتی شگفت انگیز
ممنوعیت مصرف انگور تازه برای افرادی که دچار ضعف و نفخ معده هستند + فیلم
یک ابتکار فناورانه بزرگ برای تولید هولوگرام‌های سه‌بعدی با استفاده از اجزای ساده‌تر و ارزان‌تر
اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای استانداردسازی تجهیزات آموزشی +فیلم
آخرین اخبار
حضور بیش از ۸۰ دانشگاه در المپیاد ورزش‌های فناورانه
لزوم تکریم بیماران در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع
ورزش‌های فناورانه به زودی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود
ممنوعیت مصرف انگور تازه برای افرادی که دچار ضعف و نفخ معده هستند + فیلم
کاهش ظرفیت پزشکی همراه با خروج سرمایه ملی
آغاز برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به صورت کشوری
اعلام نتایج آزمون معوق كارشناس رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴
آمادگی سامسونگ برای عرضه گلکسی S26 اولترا با مشخصاتی شگفت انگیز
کدام نوع هورمون درمانی برای زنان دیابتی بهتر است؟
کشف یک پدیده فضایی که تا ۷۵۰۰ سال دیگر تکرار نخواهد شد
اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای استانداردسازی تجهیزات آموزشی +فیلم
یک ابتکار فناورانه بزرگ برای تولید هولوگرام‌های سه‌بعدی با استفاده از اجزای ساده‌تر و ارزان‌تر
کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب دیده از جنگ تحمیلی برای دریافت حمایت اقدام کنند
روز جهانی حفاظت از لایه اوزون؛ آیا اوضاع زمین بهبود می‌یابد؟
اعتیاد به ویاگرا چه مضراتی دارد؟
تلاش برای تبدیل ایران به قطب فناوری‌های پیشرفته در غرب آسیا
پیرصالحی: کمبود تجهیزات پزشکی در کشور نداریم/ سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل کند
کاظمی: عدالت آموزشی تنها در فضا و مکان خلاصه نمی‌شود
رونمایی از ۵ محصول جدید شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران
توسعه گردشگری سلامت از مهاجرت نخبگان پزشکی جلوگیری می‌کند
سهم ۹۰ همتی پارک فناوری پردیس در اقتصاد دانش‌بنیان کشور/ تمرکز بر فناوری‌های میکروالکترونیک و هوش مصنوعی در پارک‌های فناوری
مشوق‌های تازه برای توسعه پخش دارو در مناطق محروم
فشارخون بالا در ۷ سالگی، خطر مرگ زودرس را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد
زمان برگزاری «جشن شکوفه‌ها» اعلام شد
یک کشف جدید درباره جهش ژن آلزایمر