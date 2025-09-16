آمار دیدار شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران در لیگ نخبگان آسیا منتشر شد و الاهلی ۲۹ شوت راهی دروازه تراکتور کرده که ۷ شوت در چارچوب و ۳ شوت به تیرک بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال تراکتور ایران در چارچوب رقابتهای هفته نخست لیگ نخبگان آسیا برابر شباب الاهلی امارات به تساوی یک بر یک دست یافت. کنفدراسیون فوتبال آسیا آمار این بازی را منتشر کرد.
شباب الاهلی امارات یک - یک تراکتور ایران
مالکیت (درصد)
الاهلی: ۶۳.۴
تراکتور: ۳۶.۶
برتری در دوئلها (درصد)
الاهلی: ۵۰
تراکتور: ۵۰
برتری در دوئلهای هوایی (درصد)
الاهلی: ۶۳.۲
تراکتور: ۳۶.۸
توپ ربایی
الاهلی: ۸
تراکتور: ۹
شوت (شوت در چارچوب)
الاهلی: ۲۹ (۷)
۳ شوت به تیرک خورد که جزو آمار خارج از چارچوب است.
تراکتور: ۸ (۲)
آفساید
الاهلی: صفر
تراکتور: ۲
کرنر
الاهلی: ۸
تراکتور: ۶
تکل (درصد تکل موفق)
الاهلی: ۱۲ (۷۵)
تراکتور: ۱۳ (۶۱.۵)
دفع توپ
الاهلی: ۱۸
تراکتور: ۳۵