معاون میراث فرهنگی لرستان گفت: ثبت الیگودرز بعنوان شهر صنایع دستی نقش مؤثر در حفظ و احیای هنر‌های سنتی و توسعه اقتصادی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه شورای اداری الیگودرز، معاون صنایع دستی لرستان بر اهمیت و ظرفیت‌های ویژه صنایع دستی این شهرستان تأکید کرد و خواستار تلاش برای ثبت ملی الیگودرز به‌عنوان شهر صنایع دستی شد.

عباس حمزه‌ای، معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی این اداره کل، در جلسه شورای اداری شهرستان الیگودرز که با حضور فرماندار و گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، بر اهمیت و ظرفیت‌های حوزه صنایع دستی در این شهرستان تأکید کرد.

حمزه‌ای، دست‌بافت‌های عشایری و قالی بختیاری را از مهم‌ترین جلوه‌های صنایع دستی الیگودرز دانست که نقش بسزایی در هویت هنری استان لرستان دارند. وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص الیگودرز و حضور هنرمندان خلاق، افزود این شهرستان علاوه بر هنر‌های بومی، میزبان هنر‌هایی مانند پیکرتراشی، تولیدات چرمی دست‌دوز، سفال و سرامیک و سایر رشته‌های هنری است که نشان از پویایی و تنوع هنری در این منطقه دارد.

معاون صنایع دستی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری الیگودرز، توسعه این صنعت را عاملی مهم در افزایش تولید و فروش صنایع دستی دانست. 

وی همچنین حضور عشایر و تولیدات هنری آنان را از جاذبه‌های منحصر‌به‌فرد منطقه برشمرد که با معرفی مناسب می‌تواند به جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق اقتصادی شهرستان کمک کند.

حمزه‌ای در پایان از تمامی مسئولان و شهروندان الیگودرز خواست تا با تمام توان در مسیر ثبت ملی این شهرستان به‌عنوان «شهر صنایع دستی» تلاش کنند و اداره‌کل میراث فرهنگی را در تحقق این هدف یاری رسانند. وی ثبت ملی الیگودرز را گامی مؤثر در حفظ و احیای هنر‌های سنتی و توسعه اقتصادی منطقه دانست.

منبع: میراث فرهنگی لرستان

برچسب ها: الیگودرز ، صنایع دستی ، لرستان
خبرهای مرتبط
لرستان/
طرح تابستانی بهشت صالحین در الیگودرز آغاز به کار کرد
لرستان/
رسالت خبرنگار خدمت به مردم از طریق اطلاع‌رسانی صحیح است
لرستان/
هزاران سایت و شبکه انحرافی علیه انقلاب فعالیت می‌کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک کشته و دو مصدوم در حادثه محور خرم آباد _ بروجرد
تعیین تکلیف شهرک پگاه رزم آوران در قالب ۱۷۰۰ قطعه زمین
موزه طبیعی دره شیرز؛ ژئوپارکی از جنگل، رود و صخره + تصاویر
ثبت ملی الیگودرز بعنوان شهر صنایع دستی
فریاد بازگشت به کار؛ کارگران فروآلیاژ ازنا در نگرانی نان شب
آخرین اخبار
فریاد بازگشت به کار؛ کارگران فروآلیاژ ازنا در نگرانی نان شب
ثبت ملی الیگودرز بعنوان شهر صنایع دستی
موزه طبیعی دره شیرز؛ ژئوپارکی از جنگل، رود و صخره + تصاویر
یک کشته و دو مصدوم در حادثه محور خرم آباد _ بروجرد
تعیین تکلیف شهرک پگاه رزم آوران در قالب ۱۷۰۰ قطعه زمین
افزایش ۱۹ درصدی تردد خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی لرستان
ونایی، سرزمین رنگ و نوای روزهای آخر تابستان + فیلم
تحویل ۳۶۰ کلاس درس تا مهرماه در لرستان؛ بیش از ۷۵ درصد مدارس سنگی هم چنان مانده‌اند
پایان کار سرویس‌های غیرمجاز و ساماندهی حمل‌ونقل مدارس لرستان
پاکبانان قربانیان خاموش خیابان‌ها؛ حادثه‌ای دیگر در کوهدشت
تصادف مرگبار با ۵ فوتی و مصدوم در دورود
ثبت نام ۹۴ درصد دانش آموزان لرستانی؛ ۶ درصد باقی مانده در هدایت تحصیلی مانده‌اند
وعدۀ پایان خاموشی‌های روزانه برق در لرستان
راهپیمایی جمعه خشم و نصر در سراسر استان لرستان برگزار می‌ شود
وعده نافرجام قطع آبیاری فضای سبز خرم آباد با آب شرب؛ تنش آبی به بحران تبدیل شده است
نفس گرفته دورودی‌ها؛ آلودگی کارخانه سیمان دورود زخمی کهنه بر جان یک شهر + فیلم
از افسانه تا واقعیت بادامک و بابا بهرام؛ پناهگاه صخره‌ای دوران پارینه‌سنگی