باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه شورای اداری الیگودرز، معاون صنایع دستی لرستان بر اهمیت و ظرفیت‌های ویژه صنایع دستی این شهرستان تأکید کرد و خواستار تلاش برای ثبت ملی الیگودرز به‌عنوان شهر صنایع دستی شد.

عباس حمزه‌ای، معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی این اداره کل، در جلسه شورای اداری شهرستان الیگودرز که با حضور فرماندار و گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، بر اهمیت و ظرفیت‌های حوزه صنایع دستی در این شهرستان تأکید کرد.

حمزه‌ای، دست‌بافت‌های عشایری و قالی بختیاری را از مهم‌ترین جلوه‌های صنایع دستی الیگودرز دانست که نقش بسزایی در هویت هنری استان لرستان دارند. وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص الیگودرز و حضور هنرمندان خلاق، افزود این شهرستان علاوه بر هنر‌های بومی، میزبان هنر‌هایی مانند پیکرتراشی، تولیدات چرمی دست‌دوز، سفال و سرامیک و سایر رشته‌های هنری است که نشان از پویایی و تنوع هنری در این منطقه دارد.

معاون صنایع دستی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری الیگودرز، توسعه این صنعت را عاملی مهم در افزایش تولید و فروش صنایع دستی دانست.

وی همچنین حضور عشایر و تولیدات هنری آنان را از جاذبه‌های منحصر‌به‌فرد منطقه برشمرد که با معرفی مناسب می‌تواند به جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق اقتصادی شهرستان کمک کند.

حمزه‌ای در پایان از تمامی مسئولان و شهروندان الیگودرز خواست تا با تمام توان در مسیر ثبت ملی این شهرستان به‌عنوان «شهر صنایع دستی» تلاش کنند و اداره‌کل میراث فرهنگی را در تحقق این هدف یاری رسانند. وی ثبت ملی الیگودرز را گامی مؤثر در حفظ و احیای هنر‌های سنتی و توسعه اقتصادی منطقه دانست.

منبع: میراث فرهنگی لرستان