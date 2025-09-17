جدال پرگل یوونتوس و دورتموند برنده نداشت، اما رئال مادرید به لطف دو پنالتی پیروز از زمین خارج شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا، از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه، چهار دیدار همزمان برگزار شد که در مهمترین دیدار، تیم یوونتوس در تورین میزبان دورتموند آلمان بود که این دیدار جذاب با تساوی ۴-۴ به پایان رسید.

این مسابقه عجیب در نیمه نخست بسیار سرد و بی روح و بدون گل دنبال شد، اما در نیمه دوم ورق کاملا برگشت و شاهد یک جدال بسکتبالی و جذاب بین دو تیم بودیم. ابتدا در دقیقه ۵۲ دورتموند با شوت محکم و پشت محوطه کریم آدیمی به گل رسید. یووه بعد از دریافت گل بازهم غافلگیر شد و گیراسی در آستانه گلزنی بود، اما شوتش را به دی گرگوریو کوبید. در آن سو، کوپماینرس هم یک موقعیت خوب گلزنی را با شوتی عجیب هدر داد. یوونتوس پس از چند دقیقه سردرگمی، در دقیقه ۶۴ گل زد؛ شوت تماشایی کنان ییلدیز به سبک الکس دلپیرو از پشت محوطه جریمه، دروازه کوبل را فرو ریخت. تنها چند ثانیه بعد، دورتموند پاسخ داد؛ فلیکس انمکا هم با شوتی از پشت محوطه، به یووه گل زد.

۱۲۰ ثانیه بعد از گل دورتموند، یوونتوس روی ضدحمله و با تمام‌کنندگی خوب دوشان ولاهوویچ تازه وارد به گل رسید. در دقیقه ۷۵ بازهم دورتموند پیش افتاد؛ واکنش افتضاح دی گرگوریو روی شوت یان کوتو بازهم باعث شد یووه دروازه‌اش را باز شده ببیند. یوونتوس در دقیقه ۸۰ با شوت کنان ییلدیز در آستانه زدن گل تساوی بود، اما مهار عالی کوبل با کمک تیر دروازه دورتموند را نجات داد. در دقیقه ۸۵، خطای هند لوید کلی، باعث اعلام پنالتی برای دورتموند شد که رامی بن سبعینی به‌راحتی گلزنی کرد.  

یووه در دقایق پایانی سراپا حمله شد و در دقیقه ۹۴ دوشان ولاهوویچ روی سانتر کوتاه کالولو گل سوم تیمش را زد. بازیکنان یووه بلافاصله توپ را وسط زمین کاشتند و دوباره شروع به حمله کردند، اما دورتموند در یک فرصت جلو آمد و به شدت تاوان این حمله ثانیه‌های پایانی خود را داد. بازیکنان یووه بلافاصله ضدحمله زدند و دوشان ولاهوویچ ستاره یوونتوس در این دیدار، نمایش پرفروغ خود را تکمیل کرد و با یک سانتر دقیقه توپ را درون محوطه جریمه برای لوید کلی مدافع پیش تاخته یووه فرستاد و او هم با ضربه سر دروازه زنبور‌ها را در دقیقه ۹۶ گشود تا بازی ۴-۴ مساوی تمام شود.

در دیگر دیدار مهم، رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو دو بر یک مارسی فرانسه را شکست داد. در این بازی ابتدا تیموتی وه آ در دقیقه ۲۲ روی پاس میسون گرینوود دروازه رئال را گشود، اما مادریدی‌ها با وجود سختی‌های زیادی که در این بازی متحمل شدند، از ‏اخراج کارواخال در دقیقه ۷۲ تا درخشش خارق‌العاده خرونیمو رویی در دروازه ‏مارسی، در نهایت با دبل کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی به سه ‏امتیاز دست یافتند‎.

در بازی دیگر، تاتنهام انگلیس در لندن با یک گل از سد ویارئال اسپانیا عبور کرد. تاتنهامی‌ها با گل به خودی دقیقه ۴ لوئیز جونیور که سریع‌ترین گل تاتنهام در تاریخ لیگ قهرمانان هم محسوب می‌شد، توانستند از سد زیردریایی‌ها عبور کنند تا به روند خوبشان زیر نظر توماس فرانک ادامه دهند؛ و بنفیکای پرتغال هم در لیسبون ۳-۲ از مهمانش قره باغ آذربایجان شکست خورد. بنفیکا فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا را طوفانی آغاز کرد و در عرض ۱۶ دقیقه ۲ بار مقابل نماینده جمهوری آذربایجان به گل رسید؛ ارسال‌های دقیق و خطرناک سوداکوف باعث شد که بارنچیا با ضربه سر و پاولیدیس با شلیک از نزدیکی نقطه پنالتی، عقاب‌ها را پیش بیندازند، اما قره‌باغ با گلزنی لئاندرو آندراده به بازی برگشت و ضربه پای چپ کامیلو دوران کار را به تساوی کشید. بازگشت قره‌باغ در دقیقه ۸۶ و با گلزنی اولکسی کاشچوک تکمیل شد.

