سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: امیدوارم در ادامه بهتر بازی کنیم، چون انتظار‌ها از ما خیلی بیشتر است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از شکست برابر تیم الحسین اردن در هفته اول لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: بازی خوبی بود؛ ما دقایق اولیه مسابقه را خوب شروع نکردیم و‌ محتاط بازی کردیم، اما  کم‌کم به بازی برگشتیم و توانستیم در پرس از جلو چند توپ خوب بگیریم، باید خوب از آن‌ها استفاده می‌کردیم که متأسفانه نتوانستیم.

او  ادامه داد: زمانی که توپ را داشتیم، به صورت اتفاقی توپ لو‌ رفت و باعث شد یک گل بخوریم؛ در نهایت تلاش زیادی کردیم. موقعیت‌های خوبی داشتیم و الحسین نیز موقعیت‌هایی داشت، اما بازی را واگذار کردیم و این بازی خیلی برای ما مهم بود.

نویدکیا تصریح کرد: امیدوارم در آینده مشکلات را حل کنیم و در ادامه بهتر بازی کنیم چون انتظارها از ما خیلی بیشتر است و به الحسین، کادر فنی و بازیکنان این تیم تبریک می‌گویم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سوالی درباره شرایط مصدومان سپاهان و اینکه چرا تیم با این تعداد بازیکن مصدوم راهی اردن شد، گفت: متأسفانه بدشانسی‌های زیادی داریم و نمی‌دانم چرا این اتفاقات می‌افتد. در بازی اول خودمان، یکی از بهترین بازیکنانمان را از دست دادیم و قبل از این‌که به این‌جا بیاییم ۲ بازیکن دیگر را به دلیل مصدومیت از دست دادیم.

او  تصریح کرد: امروز صبح فهمیدیم که انزو دچار مریضی سختی شده و حالت تهوع شدید داشت، با این اوصاف ۱۰ دقیقه به وی بازی دادیم تا حس خوب و انرژی خوبی بگیرد.

نویدکیا خاطرنشان کرد: ما بدشانسی می‌آوریم اما نمی‌توانم این‌ها را بهانه کنم که چرا نتیجه نمی‌گیریم. همه هواداران توقع دارند که نتیجه خوبی بگیریم، این‌ها مشکلات من به عنوان سرمربی است که باید مشکلات را یکی یکی حل کنم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پایان گفت: داشتن ۴ یا ۵ بازیکن مصدوم باعث نمی‌شود که بازی را از دست بدهم و امیدوارم در بازی‌های بعدی باکیفیت بهتر بازی کنیم و هواداران را خوشحال کنیم.

برچسب ها: تیم فوتبال سپاهان ، محرم نویدکیا
خبرهای مرتبط
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا؛
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
بحرین میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ شد
آمار AFC از دیدار شباب الاهلی و تراکتور/ ثبت ۲۹ شوت به دروازه بیرو!
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
آخرین اخبار
نمایش جنون آمیز و بسکتبالی یوونتوس و دورتموند در تورین/ رئال مادرید به لطف پنالتی‌ها پیروز شد + فیلم
استقلال- الوصل امارات/ آزمون سخت آبی پوشان در نخستین گام
آمار AFC از دیدار شباب الاهلی و تراکتور/ ثبت ۲۹ شوت به دروازه بیرو!
جهنم سن مامس با تعویض‌های طلایی آرتتا برای آرسنال گلستان شد/ پیروزی بلژیکی‌ها در هلند + فیلم
اسکوچیچ: شرایط جوی بسیار دشوار بود/ از موقعیت‌هایمان در ضدحملات استفاده نکردیم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
درستکار: خوشحالم عموزاد انتقام المپیک را گرفت/ تجربه اسنایدر باعث شکست آذرپیرا شد + فیلم
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
هندبال نوجوانان آسیا؛ پیروزی پسران ایران برابر سوریه
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
بحرین میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ شد
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
رونمایی از ترکیب آسیایی تراکتور؛ بازگشت بیرانوند به قفس توری
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
در دیدار با دنیامالی مطرح شد؛ آمادگی اروگوئه برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
امضای قرارداد «سیائورا» با فدراسیون هندبال؛ پاکدل: نگاه ما به این همکاری بلندمدت است
آغاز رقابت نمایندگان ایران در جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳
تمارض‌های فوتبالی عجیب و دیدنی + فیلم
زمان آغاز لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد
اسکی باز ایتالیایی در شیلی جان باخت
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند