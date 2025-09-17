باشگاه خبرنگاران جوان - عارف حاجیعیدی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان بعد از بازی با تیم الحسین اردن در گفتوگو با خبرنگار AFC، اظهار کرد: الحسین تیم قابل احترامی بود، بازی را خوب شروع کردیم و خوب بازی میکردیم، اما روی یک غفلت گل خوردیم. برای جبران تلاش کردیم، اما متأسفانه نتوانستیم گل را جبران کنیم.
او ادامه داد: ما تیم خوبی داریم، روی اشتباه گل میخوریم، اما مطمئن هستم در بازیهای آینده این موضوع درست میشود. تیم خوب بازی کرد و موقعیت زیاد داشتیم ولی توپها گل نشد، شک نکنید در بازیهای بعدی جبران میکنیم.
بازیکن سپاهان در پایان خاطرنشان کرد: از هواداران سپاهان عذرخواهی میکنم که نتوانستیم نتایج دلخواه را کسب کنیم. به عنوان عضو کوچک این خانواده قول میدهم تمام تلاشمان را انجام دهیم و در بازیهای آینده با ۳ امتیاز از زمین خارج شویم.