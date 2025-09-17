تیم فوتبال الهلال عربستان با برتری ۲ - ۱ دیدار مقابل الدحیل قطر را به اتمام رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته نخست لیگ نخبگان آسیا، تیم‌ فوتبال الهلال عربستان با نتیجه ۲ - ۱ الدحیل قطر را شکست داد.

عادل بولبینا در دقیقه ۳۷ و روی یک ضد حمله سرعتی و انفجاری با عبور از سنگربان الهلال دروازه این تیم را باز کرد تا نیمه نخست با برتری شکننده نماینده قطر به پایان برسد.

با شروع نیمه دوم، الهلال برای جبران نتیجه تلاش مضاعفی را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت در دقیقه ۵۷ توسط داروین نونیز به گل تساوی دست یافت.

در ادامه تئو هرناندز در دقیقه ۶۷ الهلال را پیش انداخت تا سیمونه اینزاگی، شکست نیمه نخست را با برتری عوض کند و با خیال راحت‌تر ادامه این دیدار را دنبال کند. در ادامه تلاش دو تیم ثمری نداشت و بازی با همان برتری ۲ بر یک نماینده عربستان به پایان رسید.