کیلیان امباپه با دبل کردن مقابل المپیک مارسی، پنجاهمین گلش برای رئال مادرید را به ثمر رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیشب در هفته نخست فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو، ورزشگاه خانگی‌اش موفق شد با نتیجه ۲ - ۱ المپیک مارسی را مغلوب کند.

کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی ۲ بار دروازه مارسی را باز کرد تا با دبل کردن نقش عمده‌ای در پیروزی کهشکانی ایفا کرده باشد.

امباپه با ۲ گلی که مقابل مارسی به ثمر رساند به رکورد ۵۰ گل در ۶۴ بازی برای رئال مادرید رسید و سریع‌ترین بازیکن پس از کریستیانو رونالدو (۵۱ گل در ۵۴ بازی تا نوامبر ۲۰۱۰) شد که به این رکورد دست یافته است.

امباپه همچنین با ۵۷ گل، هفتمین گلزن برتر تاریخ لیگ قهرمانان اروپا شد و از رکورد رودفان نیستلروی عبور کرد.