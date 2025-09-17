اینترمیامی با درخشش ستارگانش موفق شد با نتیجه ۳ - ۱ سیاتل ساندرز را مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب لیگ ام ال اس، بامداد امروز تیم فوتبال اینترمیامی موفق شد با نتیجه ۳ - ۱ سیاتل ساندرز را مغلوب کند.

در دقیقه ۱۲ پاس لیونل مسی، جوردی آلبا دفاع چپ اینترمیامی را در موقعیت گلزنی قرار داد و این مدافع اسپانیایی موفق شد دروازه سیاتل را باز کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دقیقه ۴۱، این‌بار جوردی آلبا با دیدی خوب و با پاسی رو به جلو لیونل مسی را صاحب توپ کرد تا گل دوم اینترمیامی را به ثمربرساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دقیقه ۵۲ ایان فرای با ضربه سر دروازه سیاتل را باز کرد تا اختلاف به ۳ گل برسد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دقیقه ۶۹ جردن موریس موفق شد یکی از گل‌های خورده را جبران کند، اما بازیکنان سیاتل در ادامه نتوانستند دروازه اینترمیامی را باز کنند و با شکست به خانه بازگشتند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
لیونل مسی ، جوردی آلبا ، اینترمیامی ، سیاتل ، ام ال اس
