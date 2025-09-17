مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران از اعمال تخفیف ۲۲ درصدی برای «صدور پروانه ساختمانی و نظارت فنی» تا پایان شهریور‌ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علی خشنود مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره میزان تخفیف عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی گفت: با موافقت شورای اسلامی شهر تهران، در سال جاری، تخفیف ویژه صدور پروانه ساختمانی، برای تمامی شهروندان تهرانی، اعمال می‌شود.

وی با تأکید بر روند کاهشی تخفیف صدور پروانه ساختمانی تا پایان سال ۱۴۰۴ افزود: تمامی پرداخت‌های نقدی عوارض صدور پروانه ساختمانی تا پایان شهریور‌ماه، مشمول ۲۲ درصد تخفیف می‌شود و این میزان تا پایان سال به صورت پلکانی تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در پاسخ به اینکه تخفیف مذکور شامل چه درخواست‌های صدور پروانه‌ای می‌شود، گفت: تخفیف پرداخت نقدی، برای تمامی درخواست‌های صدور پروانه شهروندان حقیقی و حقوقی در مناطق ۲۲گانه شهرداری اعمال می‌شود.

برچسب ها: ساخت ، پروانه ساختمانی
تبادل نظر
United States of America
ناشناس
۰۸:۲۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
۴ روز مونده شهریور تموم بشه تازه این خبرو میزنین ؟
