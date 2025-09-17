شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مانور گیاه پزشکی در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین روز از مانور نظارت و بازرسی داروخانه‌های عرضه کننده آفت کش‌های کشاورزی در شهرستان نیشابور همزمان با سراسر کشور در روز‌های پایانی شهریور ماه ۱۴۰۴ انجام شد. این مانور طی ۲ روز (سه شنبه و چهارشنبه) توسط عوامل نظارت، بازرسی و حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نیشابور انجام می‌گیرد. پلیس اماکن، رابط نظام مهندسی شهرستان، مسئول محترم حراست، مسئول حفظ نباتات، کارشناسان حفظ نباتات مرکز بینالود و میانجلگه امروز در این مانور از برخی داروخانه‌های گیاه پزشکی سطح شهرستان بازدید کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برگزاری مانور سراسری پایش داروخانه های گیاه پزشکی در نیشابور

برگزاری مانور سراسری پایش داروخانه های گیاه پزشکی

برگزاری مانور سراسری

برگزاری مانور سراسری پایش داروخانه های گیاه پزشکی

برگزاری مانور

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: برگزاری مانور ، سوژه خبری ، گیاه پزشکی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار فارس؛
گزارش تصویری از برگزاری مانور اضطراری در لارستان
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
برگزاری مانور اسکان اضطراری ۲۰۰ نفری در بوستان هریس + فیلم
شهروندخبرنگار همدان؛
برگزاری مانور امداد و نجات در نهاوند به گزارش شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی کارخانه سیمان نفس اهالی روستای تلوستان و ازاف آن را تنگ کرد
برگزاری مانور سراسری پایش داروخانه های گیاه پزشکی در نیشابور
آخرین اخبار
برگزاری مانور سراسری پایش داروخانه های گیاه پزشکی در نیشابور
آلودگی کارخانه سیمان نفس اهالی روستای تلوستان و ازاف آن را تنگ کرد
سردرگمی معلمان حق التدریسی در تبدیل وضعیت
برگزاری کاروان ورزشی مهر بانشاط در تولمات + عکس
خریداران خودروی سهند در صف انتظار تحویل
بازدید از شرکت دانش بنیان تولید حشرات کنترل‌کننده آفات کشاورزی
رنجش کودک شیرین زبان ۴ ساله از نداشتن سرسره در بوستان ۱۵ خرداد تهران + فیلم
نارضایتی خریداران چانگان از افزایش قیمت خودرو
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نیشابور + عکس
تصاویری از برگزاری مسابقات بین باشگاهی سامبو در قم به مناسبت هفته وقف
رنجش اهوازی‌ها از معابر خاکی در منطقه پردیس + عکس
دانشجویان کم بضاعت همچنان در انتظار واریز کمک شهریه