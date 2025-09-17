باشگاه خبرنگاران جوان - اولین روز از مانور نظارت و بازرسی داروخانه‌های عرضه کننده آفت کش‌های کشاورزی در شهرستان نیشابور همزمان با سراسر کشور در روز‌های پایانی شهریور ماه ۱۴۰۴ انجام شد. این مانور طی ۲ روز (سه شنبه و چهارشنبه) توسط عوامل نظارت، بازرسی و حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نیشابور انجام می‌گیرد. پلیس اماکن، رابط نظام مهندسی شهرستان، مسئول محترم حراست، مسئول حفظ نباتات، کارشناسان حفظ نباتات مرکز بینالود و میانجلگه امروز در این مانور از برخی داروخانه‌های گیاه پزشکی سطح شهرستان بازدید کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

