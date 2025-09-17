روز گذشته امدادرسانی در حوادث مختلف توسط پرسنل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد با موفقیت انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ عنایت الله راهنورد با اشاره به حادثه های مختلف در روز گذشته گفت: یک مورد حریق خودروی سواری در چالشتر خیابان بهاران که سریعا اطفا شد.

وی افزود: آتش‌سوزی طبقه چهارم ساختمان مسکونی در شهرک منظریه رخ داد که پرسنل سازمان آتش‌نشانی پیش از گسترش آتش و بروز خسارت بیشتر، نسبت به اطفا حریق آن اقدام کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد اضافه کرد: همچنین آتش سوزی مغازه لحاف‌دوزی در خیابان منتظری که سریعا با همکاری شهروندان اطفا شد.

وی ادامه داد: آتش‌سوزی انبار ضایعات در خیابان تختی که متاسفانه با توجه به تاکید فراوان سازمان آتش‌نشانی در خصوص انبارداری ایمن، اما همچنان شاهد حوادثی از این دست هستیم.

راهنورد گفت: آتش‌نشانان شهرکرد در سه حادثه‌ مجزا نسبت به زنده‌گیری و رهاسازی حیوانات موذی از جمله مار اقدام کردند و در انتها، این روز پر حادثه با سه حادثه‌ امداد و نجات شامل نجات از آسانسور، درب و ترکیدن لوله‌ی گاز بر اثر برخورد خودروی سنگین به پایان رسید.

وی افزود: خوشبختانه در تمام این حوادث حضور به موقع آتش‌نشان‌ها از بروز خسارت بیشتر جلوگیری کرده است.