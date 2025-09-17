باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اسپانیا قرارداد‌های تسلیحاتی رژیم اسرائیل را لغو کرد + فیلم

کارشناس حوزه بین‌الملل در خصوص قرارداد تسلیحاتی اسپانیا و رژیم صهیونیستی نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا هاشم زادگان، کارشناس حوزه بین‌الملل با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد قرارداد تسلیحاتی اسپانیا و رژیم صهیونیستی توضیحاتی ارائه کرد.

 

درخواست آلمان، اسپانیا و پاکستان برای تحقیق درباره شهادت خبرنگار الجزیره

نتانیاهو به بیمارستان منتقل شد

