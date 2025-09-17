باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواشناسی اعلامکرد: امروز -چهارشنبه ۲۶ شهریورماه- در مناطقی از اردبیل و گیلان بارش باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد و در غرب مازندران، شمال آذربایجان شرقی و ارتفاعات شرقی تهران و شمال سمنان بارش پراکنده و وزش باد با احتمال رعدوبرق پیش بینی میشود.
فردا -پنجشنبه ۲۷ شهریورماه- در گیلان و نوار شرقی اردبیل بارش پراکنده مورد انتظار است. از اواخر وقت پنجشنبه در شمال آذربایجان غربی و جمعه علاوه بر آن در مناطقی از گیلان و شمال استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل شاهد بارش خواهیم بود.
شنبه بارش در استانهای ساحلی دریای خزر تقویت میشود. همچنین در اردبیل و امتداد ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز بارش پراکنده رخ میدهد.
شایان ذکر است تا پایان هفته شرایط برای رخداد رگبار و رعد و برق و تندباد لحظهای در برخی نقاط واقع در ارتفاعات استانهای هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان وجود دارد.
دمای هوا پنجشنبه و جمعه در نوار شمالی کشور و دامنههای جنوبی البرز بهطور محسوسی افزایش و شنبه و یکشنبه مجددا کاهش مییابد.
طی سه روز آینده در شمال شرق و شرق کشور به ویژه منطقه زابل و بخشهایی از جنوب غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهیم داشت.
جمعه در نیمه غربی و مرکز کشور و شنبه و یکشنبه علاوه بر این مناطق، در شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید و در مناطق مستعد خبرش گردوخاک پیش بینی میشود.
دریای عمان طی سه روز آینده و خلیج فارس شنبه و یکشنبه مواج است. دریای خزر نیز از بعد از ظهر جمعه تا یکشنبه مواج و متلاطم است.
امروز آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۱ و کمینه دمای آن به ۲۲ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.
منبع: سازمان هواشناسی