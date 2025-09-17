آغاز توزیع کود پاییزه در کردستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- شاپور کرمی اظهار کرد: از ابتدای شهریور تا امروز در مجموع ۱۴ هزار و ۴۷۰ تن انواع کود کشاورزی توسط این شرکت تامین و از طریق عاملان مجاز بین کشاورزان استان توزیع شده است.

کرمی افزود: این میزان کود برای تامین نیاز کشاورزان به‌ویژه در فصل کشت پاییزه اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه تخصیص مناسبی برای کردستان انجام شده و همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به طور شبانه‌روزی در تلاش برای جذب و انتقال کود به استان هستند، اضافه کرد: تلاش می‌شود همه کشاورزان استان به طور عادلانه از این سهمیه کود بهره‌مند شوند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان با اشاره به نقش مهم کود‌های شیمیایی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، گفت: همواره کارشناسان تاکید کرده‌اند که تامین به موقع کود و نهاده‌های کشاورزی می‌تواند نقش موثری در افزایش عملکرد محصولات اساسی مانند گندم و جو داشته باشد.