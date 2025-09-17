باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر زهرا نظری معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش لرستان گفت: پروژه مهر یکی از برنامههای اصلی آموزش و پرورش است و از اردیبهشت ماه آغاز شده است.
نظری افزود: دانش آموزان متوسطه اول و دوم ۱۶۳ هزار نفر در استان هستند که حدود ۱۸ هزار نفر یعنی ۵ درصد آنها تاکنون ثبت نام نکردهاند.
وی بیان کرد: ۶ هزار و ۴۰۰ نفر از کادر آموزش و پرورش در حوزه ثبت نامها فعال هستند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش لرستان اظهار کرد: حدود ۴۶۴۶ مدرسه در استان است که ۶۱۲ مدرسه تخریبی شناسایی شده است که نیاز به تعمیرات دارند.
نظری گفت: در ۱۵ شهریور ماه مانور بازگشایی برگزار شد و ۱۸۶۱ مدرسه مورد بازدید قرار گرفت تا نواقص برطرف شود.
وی افزود: بحث فرهنگی در حوزه توسعه متوازن رشتهها در استان وجود دارد و باید ۵۰ درصد دانش آموزان باید به سمت رشتههای فنی بروند.