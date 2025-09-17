معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌ها و معابر تهران را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از برج میلاد تا خیابان گاندی و بزرگراه حکیم از ستاری تا بزرگراه یادگار امام (ره)، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان و بزرگراه زین الدین از امام علی (ع) تا خیابان پاسداران، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال، بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه امام علی (ع) از پل شهید رئیسی تا پل دماوند نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

منبع: پلیس راهور 

برچسب ها: ترافیک ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
نشست مشترک پلیس و شهرداری تهران برای استقبال از مهر
ترافیک در برخی از معابر و بزرگراه‌های تهران پرحجم و سنگین است
ممنوعیت حمل بار توسط موتورسیکلت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم اعدام بابک شهبازی جاسوس موساد اجرا شد
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
تأکید بر ارتقای ایمنی مدارس و دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید
تخفیف صدور پروانه ساختمانی در تهران تا پایان شهریورماه
آخرین اخبار
تخفیف صدور پروانه ساختمانی در تهران تا پایان شهریورماه
حکم اعدام بابک شهبازی جاسوس موساد اجرا شد
تأکید بر ارتقای ایمنی مدارس و دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در عهد همدلی ایرانی‌ها + فیلم
نحوه مدیریت خواب فرزندان هم‌زمان با آغاز مدارس + فیلم
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
حدود ۳۰۰ مطابقت بین مجرمان و متهمان با اطلاعات بانک ژنتیک صورت گرفته است
قالیباف: استعمار ذهن مهم‌ترین اقدام دشمنان در عصر جدید است
«پل طبیعت» به رنگ طلایی درمی‌آید
پیرهادی: تعلل در تحویل تاکسی‌های برقی به مردم پذیرفتنی نیست
دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید
رد شدن پرورش کودک مطیع در علم روانشناسی + فیلم
رویای ویزای استرالیا، اتباع هندوستانی را به تله گروگانگیران انداخت
«استبدادزدایی» و «استعمارستیزی» دو بعد اساسی انقلاب اسلامی
کشف ۴۴۰ میلیارد اقلام پزشکی خارجی قاچاق در جنوب تهران
اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و مقابله با چالش‌های حقوقی و امنیتی در اولویت دولت است
حداقل ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری خواهند شد/ سرانجام پرونده چای دبش
دفاتر حقوقی خط مقدم صیانت از سرمایه‌های ملی هستند
رویکرد دولت چهاردهم توجه به محیط زیست است
با بی‌سلیقگی حق زندگی را از مردم محدوده نمایشگاه بین‌المللی سلب نکنید
ثبت سرقت عنوان بالاترین جرم در استان تهران/ خروج بیش از ۲۱۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز