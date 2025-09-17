۲۶۰ مقام صهیونیستی نسبت به انتصاب دیوید زینی به عنوان رئیس شاباک هشدار داده و آن را مهره نتانیاهو خواندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل برای انتصاب دیوید زینی به عنوان رئیس سازمان جاسوسی این رژیم موسوم به شاباک طوفان داخلی جدیدی را در داخل این رژیم تروریستی برانگیخته است.

بیش از ۲۶۰ نفر از مقامات و مدیران سابق این سازمان نامه‌ای به کمیته گرونیس (که انتصاب مقامات ارشد را تایید می‌کند) ارسال کرده و هشدار دادند که این انتصاب «می‌تواند آسیب بزرگی به اسرائیل وارد کند.»

امضاکنندگان، مواضع عمومی زینی در مورد قوه قضائیه، همراه با تمایل او برای تصدی این سمت با وجود محدودیت‌های قانونی علیه نتانیاهو و روابط شخصی او با نخست‌وزیر را تهدیدی مستقیم برای اصل استقلال این سازمان و پایبندی آن به قانون دانستند.

در این نامه آمده است که «هرگونه تسلیم شدن در برابر تصمیمات نتانیاهو به قیمت دیوان عالی یا دور زدن نظارت دادستان کل، پایه‌های شکننده اسرائیل را تضعیف می‌کند.»

آنها تأکید کردند که رئیس شاباک به وفاداری به مردم و نهاد‌های داخلی پایبند است، نه به افراد یا احزاب سیاسی.

در پاسخ، نتانیاهو به سرعت خواستار تایید این انتصاب توسط کمیته گرونیس شد و بر «نیاز فوری به یک رئیس دائمی برای این سازمان» با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست موقت در ۲۱ سپتامبر تاکید کرد.

نتانیاهو انتخاب زینی را با این جمله توجیه کرد که «پیامد‌های حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، فرماندهی جدید از خارج از آژانس را ضروری می‌کند.»

جنجال پیرامون انتصاب زینی، اختلافات عمیق درون رژیم تروریستی اسرائیل را آشکار می‌کند، به طوری که مخالفان او این موضوع را فراتر از یک موضوع اداری، به تلاشی خطرناک برای تحمیل هژمونی سیاسی نتانیاهو بر یکی از حساس‌ترین و تاثیرگذارترین آژانس‌های جاسوسی اسرائیل می‌دانند.

منبع: المیادین