باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ترکیه رکورددار قیمت گوشت قرمز در جهان + فیلم

ترکیه در صدر فهرست عرضه کننده گرانترین گوشت قرمز در میان کشورهای جهان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی تورم گوشت قرمز در ترکیه از ۶۰ درصد عبور کرده که کارشناسان کاهش تولید و افزایش قیمت نهاده‌های دامی را از مهمترین علل این جهش قیمتی می‌دانند.

 

مطالب مرتبط
ترکیه رکورددار قیمت گوشت قرمز در جهان + فیلم
young journalists club

ادامه آتش‌سوزی جنگل‌ها در ترکیه + فیلم

ترکیه رکورددار قیمت گوشت قرمز در جهان + فیلم
young journalists club

وقتی بوی نان سنگک در کوچه‌های آنکارا می‌پیچد + فیلم

ترکیه رکورددار قیمت گوشت قرمز در جهان + فیلم
young journalists club

آتش همچنان در جنگل‌های ترکیه زبانه می‌کشد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ترفند جدید پردرآمدها برای فرار از مالیات! + فیلم
۹۵۵

ترفند جدید پردرآمدها برای فرار از مالیات! + فیلم

۲۶ . شهريور . ۱۴۰۴
اصفهانی‌ها لجباز هستند؟ + فیلم
۶۹۲

اصفهانی‌ها لجباز هستند؟ + فیلم

۲۶ . شهريور . ۱۴۰۴
بازتاب حمله تجاوزگرانه رژیم اسراییل در رسانه‌های ترکیه + فیلم
۶۱۶

بازتاب حمله تجاوزگرانه رژیم اسراییل در رسانه‌های ترکیه + فیلم

۲۶ . شهريور . ۱۴۰۴
تصادف دو ماشین پرنده نمایشگاه هوایی چین + فیلم
۵۹۸

تصادف دو ماشین پرنده نمایشگاه هوایی چین + فیلم

۲۶ . شهريور . ۱۴۰۴
 سه دسته آدم که در زندگی هر انسانی وجود دارد + فیلم
۵۷۶

 سه دسته آدم که در زندگی هر انسانی وجود دارد + فیلم

۲۶ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.