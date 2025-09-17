ترکیه رکورددار قیمت گوشت قرمز در جهان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u062a\u0648\u0631\u0645 \u06af\u0648\u0634\u062a \u0642\u0631\u0645\u0632 \u062f\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0627\u0632 \u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0639\u0628\u0648\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0646\u0647\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0645\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0639\u0644\u0644 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0647\u0634 \u0642\u06cc\u0645\u062a\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n