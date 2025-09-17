ربیعی گفت: انفجار ناشی از نشت گاز شهری در خیابان گلشاد منطقه پردیس اهواز موجب فوت پنج نفر و مصدومیت ۳ نفر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بابک ربیعی سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: صبح امروز انفجار مهیب ناشی از نشت گاز شهری در یک ساختمان چهار واحدی مسکونی که در طبقه همکف آن یک واحد صنفی (سوپرمارکت) قرار داشت باعث مرگ پنج نفر مرد و یک نفر زن و مصدوم شدن ۲ نفر شد که مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی گفت: شدت انفجار به حدی بود که این ساختمان چهار واحدی بهطور کامل تخریب و خسارات قابل توجهی به اماکن و منازل اطراف وارد شد.
ربیعی اظهار کرد: هشت دستگاه خودروی اطفای حریق و امداد و نجات ازپنج ایستگاه به همراه ۲۱ نیروی عملیاتی به محل اعزام شدند و عملیات ایمنسازی، مهار شرایط بحرانی و آواربرداری آغاز شد.
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ادامه داد: کارشناسان سازمان آتشنشانی علت وقوع این حادثه را نشت گاز شهری عنوان کردند و علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان علتیابی، در دست بررسی است.
طی سالهای اخیر انفجار گاز شهری به لیست حوادث خوزستان اضافه شده است.
منبع:ایرنا