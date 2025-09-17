اتحادیه جهانی کشتی قهرمانی رحمان عموزاد خلیلی در وزن ۶۵ کیلوگرم را انتقام سخت نامید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان عموزاد خلیلی ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم ایران شب گذشته با غلبه بر کوتارو کیوکا دارنده نشان طلای المپیک به عنوان قهرمانی این وزن رسید.

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی با اشاره به قدرت‌نمایی پلنگ سیاه کشتی ایران در زاگرب نوشت: رحمان عموزاد نه تنها انتقام شکست فینال المپیک را از کوتارو کیوکا ژاپنی گرفت، بلکه این کار را به شیوه‌ای شگفت‌انگیز انجام داد و در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد در ورزشگاه آرنا زاگرب، با نتیجه ۱۰ بر صفر در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم به پیروزی رسید.

در ادامه گزارش به نقل از عموزاد آمده است: من واقعا سخت کار کردم و تقریبا یک سال منتظر این لحظه بودم و خوشحالم که این قهرمانی از آن من است. من از نظر جسمی، ذهنی و با تجزیه و تحلیل، تلاش زیادی کردم.

رحمان عموزاد در همین شهریور ماه صاحب یک فرزند پسر شده بود و در همین ماه نیز موفق شد به طلای جهانی برسد.