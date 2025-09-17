اتحادیه جهانی کشتی قهرمانی رحمان عموزاد خلیلی در وزن ۶۵ کیلوگرم را انتقام سخت نامید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان عموزاد خلیلی ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم ایران شب گذشته با غلبه بر کوتارو کیوکا دارنده نشان طلای المپیک به عنوان قهرمانی این وزن رسید.

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی با اشاره به قدرت‌نمایی پلنگ سیاه کشتی ایران در زاگرب نوشت: رحمان عموزاد نه تنها انتقام شکست فینال المپیک را از کوتارو کیوکا ژاپنی گرفت، بلکه این کار را به شیوه‌ای شگفت‌انگیز انجام داد و در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد در ورزشگاه آرنا زاگرب، با نتیجه ۱۰ بر صفر در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم به پیروزی رسید.

در ادامه گزارش به نقل از عموزاد آمده است: من واقعا سخت کار کردم و تقریبا یک سال منتظر این لحظه بودم و خوشحالم که این قهرمانی از آن من است. من از نظر جسمی، ذهنی و با تجزیه و تحلیل، تلاش زیادی کردم.

رحمان عموزاد در همین شهریور ماه صاحب یک فرزند پسر شده بود و در همین ماه نیز موفق شد به طلای جهانی برسد.

برچسب ها: اتحادیه جهانی کشتی ، مسابقات کشتی آزاد جهان ، رقابت های کشتی آزاد کشور ، مسابقات جهانی کشتی آزاد ، زاگرب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دمت گرم رحمان وافعا لذت بردم از کشتی فینال رحمان بی رحم شیر خلیل شهر
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میلاد رحیم
۱۹:۱۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
رحمان بی رحم کاردرست خدا قوت پهلوان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد مصطفی لو
۱۶:۵۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
این پاداش قهرمان جهان جهان اونوقت تیم فوتبال میره بازی های کافا با تیم های درجه ۴/۵اسیا دوم میشه جالبه که طلبکار هم هستن
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هوشنگ
۱۶:۴۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
از تیتر درست استفاده کنید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دستتان درد نکنه بچه های ایران
۱
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید علی سالاری
۱۵:۲۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
یک مطالبه‌ تقریبا همگانی اینه که هزینه سرسام آوری که خرج فوتبال میشه رو خرج سایر رشته های ورزشی کنند تا با افتخار پرچم ایران رو بالا ببرند و سرود ملی رو زمزمه کنند. این سياستی هست که اکثر کشورها پيش گرفتند و نتیجه هم گرفتند
۱
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
کاملا موافقم
جلوی ولخرجی و بریز و بپاش در فوتبال باید گرفته شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دمت گرم رحمان
لذت بردم
کشتی گیران ما باید بجنگن مثل رحمان
۱
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
درود بهتون افتخار ایران هستید
فوتبال چطوری مایه سر افکندگی شده اما شما باعث سربلندی هستید
۱
۶۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۱:۲۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دمش گرم،باید برای نتیجه گرفتن پول خرج امثال رحمان کرد نه امیر محمد یزدانی
۵
۵۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
بی‌رحم‌ترین پدر دنیا
عجب لقبی
آفرین. عالی بود. مبارک باشه
۰
۶۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
از لحاظ محبت پدری انشاءالله که همیشه شاد و سلامت باشند بی رحم از لحاظ جانفشانی و کسب افتخاربرای کشور
Iran (Islamic Republic of)
م . بابایی
۱۰:۰۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
سلام من که کیف کردم . مبارکه
۱
۷۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
الکی اسم پهلوان ایران زمین را رحمان نگذاشتند
رحمان بی رحم برای رقبا
انشالله تمام کشتی گیران همیشه در جهان بدرخشند
و دل مردم را شاد و پرچم مقدس مان بالا
۱
۷۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دمت گرم شیربچه ایرانی
۴
۶۸
پاسخ دادن
