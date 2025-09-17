باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران در جلسه شورای اداری عشایری شهرستانهای پاسارگاد، مرودشت و ارسنجان با تأکید بر اهمیت توسعه و نگاه آیندهنگرانه گفت: اعتقاد به توسعه یعنی فکر فردا باشیم و در حد توان و امکانات برای پیشرفت تلاش کنیم.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسات کارشناسی همچون این جلسه اظهار داشت: وقتی جلسه آسیبشناسی و کارشناسی مشکلات مردم برگزار میشود، آن را سیاسی نکنید؛ هدف حل مسائل مردم است نه بهرهبرداری جناحی آن.
میرزاوند با اشاره به نقش همه دولتها در پیشرفت کشور گفت: امروز در جایگاهی که هستیم، حاصل تلاش همه طیفهای سیاسی است و دولت چهاردهم نیز با توجه ویژه مقام معظم رهبری، مسئولیتی سنگین بر دوش دارد و موفقیت دولت موفقیت نظام است.
میرزاوند همچنین خواستار صداقت و صبر در برنامهریزیها شد و گفت: همه باید در امور جاری در کارهای خود صادق باشیم و بر اساس واقعیتها برای آینده برنامه ریزی کنیم.
او با تغییر نگاه به جامعه عشایری در دوران طاغوت از سلبی به رویکرد ایجابی در نظام مقدس جمهوری اسلامی افزود: عشایر نقش مهمی در امنیت، اقتصاد، اجتماع و هویت ملی دارند و میتوان گفت مصداق واقعی پدافند غیرعامل هستند. رئیس سازمان امور عشایر ایران از تدوین بستهای جامع برای بهرهگیری از تمام تواناییهای جامعه عشایری و تبدیل چالشها به فرصتهای سرمایهگذاری و اشتغالزایی خبر داد.
میرزاوند با اشاره به نقش موثر جامعه عشایر در عرصههای مختلف تأکید کرد و گفت: جامعه عشایری ایران، حافظ ۵۴ هزار کیلومتر از مرزهای خاکی کشور هستند و این حضور فعال، نقشی هویتساز و بیهمتا در تأمین امنیت پایدار ملی ایفا میکند.
از سوی دیگر، دامداران عشایر در گسترهای به وسعت ۵ میلیون هکتار از مراتع کشور پراکندهاند و با تأمین بیش از ۹۹ درصد علوفه مورد نیاز از طبیعت، کمترین فشار را به دولت وارد میکنند.
رییس سازمان امور عشایر با اشاره به تواناییهای اقتصادی نهفته در جامعه عشایری افزود: صنایع دستی زنان عشایری، تنها یک کالا نیست؛ بلکه یک اثر هنری-تاریخی و یک فرصت سرمایهگذاری بزرگ است. در حالی که گردش مالی این صنعت در جهان به هزار میلیارد دلار میرسد، سهم کشور ما متأسفانه کمتر از چهار دهم درصد است، همچنین بومگردی عشایری یکی از اصیلترین و جذابترین حوزههای گردشگری کشور است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، در این راستا برنامهای برای ایجاد درآمد پایدار جامعه عشایری در دستور کار داریم.
میرزاوند با تشریح برنامههای آینده سازمان امور عشایر کشور بیان کرد: برای نخستین بار در تاریخ کشور، «پست عشایری» راهاندازی خواهد شد و محلهای سکونت و اقامتگاه عشایر دارای کدپستی ویژه میشوند و به زودی شاهد راهاندازی بازارهای دائمی برای عرضه مستقیم محصولات دامی و صنایع دستی عشایر در کشور خواهیم بود که نخستین بازارها در تهران، گیلان و سیرجان راه اندازی میشود.
او با اشاره به خدمات الکترونیکی در چادرهای عشایری مطرح کرد در این راستا ۲۲ بهمن ماه امسال، سامانه خدمات الکترونیکی عشایر به صورت رسمی راه اندازی خواهد شد تا آنان بتوانند در دل چادرهای خود از خدمات دولت بهرهمند شوند.
رئیس امور عشایر کشور از ثبت داراییها و دریافت تسهیلات برای جامعه عشایر خبرداد و گفت: در حال رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم تا داراییهای عشایر مانند قالی و حتی تفنگ را به عنوان دارایی ثبت کنند تا آنان بتوانند با ارائه ضمانتنامه بانکی، به تسهیلات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.
او اشارهای به موضوع تأمین آب آشامیدنی پایدار و شرب خبرداد و بیان کرد به زودی شاهد گشایشهای ویژهای در این زمینه خواهیم بود، همچنین همه دستگاهها باید برای تأمین نهادههای دامی عشایر به میدان بیایند و افزود: ما مصمم هستیم زنجیره کامل تولید گوشت قرمز را مدیریت کنیم تا از واردات جلوگیری شود و در صورت نیاز، به سمت ایجاد اندوختههای راهبردی حرکت کنیم.
میرزاوند از راهاندازی «پایگاه دانشبنیان» در سازمان امور عشایر در ۲۲ بهمن خبر داد و گفت: این مرکز با بهرهگیری از فناوریهای روز، به ما برای برنامهریزی دقیق کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان امور عشایر کشور بزرگترین مشکل در بخش دام عشایری و صنعتی، نبود آمار دقیق عنوان کرد و گفت: نبود آمار دقیق موجب شده برنامهریزیها نتیجهبخش نباشد.
او تاکید کرد: هدفمند کردن یارانهها مانند سوخت، آرد، جو و تسهیلات بانکی از طریق «کارت عشایری» نیازمند داشتن آمار دقیق است.
میرزاوند در پایان بر همکاری با بخش خصوصی و بانکها تأکید کرد و گفت: برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز عشایر، با بانکها همکاری خواهیم کرد و از سرمایهگذاران علاقهمند در این عرصهها استقبال میکنیم.
این جلسه با حضور جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، حیدری مدیرکل تغذیه و بهداشت جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی، عبداللهی نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان، بهجت حقیقی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس، منتصری مدیرکل منابع طبیعی فارس، فرمانداران شهرستانهای مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان، امام جمعه شهرستان پاسارگاد، اعضای شورای اداری سه شهرستان، معتمدین و نمایندگان عشایر، کشاورزان و دامداران شهرستانهای مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان به بیان مشکلات و موانع تولیدات خود پرداختند و مسئولین حاضر در جلسه ضمن پاسخ به قسمتی از مشکلات، موارد را احصاء و در دستور کار ادارات خود قرار دادند.