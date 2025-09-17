باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محسن ضیایی سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در نشست هماندیشی و هماهنگی هفته گردشگری که با حضور مدیران و رؤسای ادارات شهرستانهای میراث فرهنگی فارس برگزار شد، با بیان اینکه توسعه متوازن گردشگری در سراسر استان یکی از اولویتهای جدی ادارهکل است، اظهار کرد: برنامههای هفته گردشگری در امسال بهگونهای طراحی شدهاند که هر شهرستان متناسب با ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی خود بتواند حضوری فعال و مؤثر در این رویداد ملی داشته باشد.
او گفت: استان فارس با برخورداری از تنوع گسترده اقلیمی، قومی و فرهنگی، دارای ظرفیتهای عظیمی در حوزه گردشگری است که بسیاری از آنها در شهرستانها قرار دارند.
ضیایی ادامه داد: در سالهای گذشته، تمرکز بیش از حد بر مرکز استان موجب مغفول ماندن این ظرفیتها در شهرستان ها شده بود، اما با برنامهریزی جدید تلاش داریم این مسیر را اصلاح کنیم.
او با تأکید بر ضرورت مشارکت همهجانبه در اجرای برنامهها، تصریح کرد: نقش مدیران شهرستانی در ایجاد تعامل با فرمانداران، شهرداریها، دهیاریها و سایر دستگاههای اجرایی بسیار کلیدی است.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس بیان کرد: باید از همه ظرفیتهای محلی برای برگزاری برنامههای خلاقانه و مردمی بهره گرفت.
او تصریح کرد: جشنوارههای بومیمحلی، نمایشگاههای صنایعدستی، برگزاری تورهای گردشگری، نشستهای تخصصی، آیینهای سنتی، برنامههای هنری و مسابقات فرهنگی از جمله برنامههایی است که با محوریت شهرستانها برگزار خواهد شد.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جوامع محلی تأکید کرد و گفت: تنها با اتکا به بودجه دولتی نمیتوان برنامههای مؤثر و گستردهای اجرا کرد.
او اضافه کرد: حضور فعال انجمنهای مردمنهاد، هنرمندان محلی، راهنمایان گردشگری و کسب و کارهای گردشگری میتواند کیفیت و اثرگذاری برنامهها را دوچندان کند.
ضیایی اظهار امیدواری کرد که با همراهی و همافزایی مدیران شهرستانی، هفته گردشگری امسال به فرصتی برای معرفی گستردهتر استان فارس و تقویت زیرساختها و نگاه عمومی به گردشگری در سطح استان تبدیل شود.
در این نشست، برنامهها و رویکردهای اجرایی هفته گردشگری با تاکید بر نقش آفرینی فعال شهرستانها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.