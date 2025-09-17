درخشش کیلیان‌ام‌باپه اولین برد اروپایی آلونسو به عنوان سرمربی رئال مادرید را رقم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید همچنان به تاریخ‌سازی در لیگ قهرمانان اروپا ادامه می‌دهد و سه‌شنبه‌شب به نقطه عطف دیگری دست یافت. تیم مادریدی توانست در نخستین دیدارش در فصل جدید این رقابت‌ها المپیک مارسی را با نتیجه دو بر یک شکست دهد. کیلیان‌ام‌باپه هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. رئال با این دو گل از زمان تغییر فرمت لیگ قهرمانان اروپا یعنی از فصل ۱۹۹۲-۱۹۹۱ به رکورد ۷۰۰ گل در این لیگ رسید.

تنها تیمی که از رئال مادرید جلوتر است بارسلوناست که تاکنون ۷۳۰ گل به ثمر رسانده است.

کیلیان‌ام‌باپه همچنان در مسیر گلزنی

فوق ستاره فرانسوی در اولین بازی این فصل لیگ قهرمانان اروپا دو گل مقابل المپیک مارسی به ثمر رساند و در مجموع به رکورد ۳۹۳ گل در دوران فوتبالش رسید. ۱۹۱ گل در لیگ فرانسه، ۵۶ گل در لیگ قهرمانان اروپا، ۵۲ گل با تیم ملی فرانسه، ۴۴ گل در جام حذفی فرانسه، ۳۵ گل در لیگ اسپانیا، ۲ گل در جام حذفی اسپانیا، یک گل در سوپرجام یوفا، یک گل در سوپرجام اسپانیا، یک گل در جام بین قاره‌ای، یک گل در جام جهانی باشگاه‌ها.

همچنین این گل‌ها چهل‌ونهمین و پنجاهمین گل‌ام‌باپه برای رئال مادرید در تمام رقابت‌ها بودند. ۶۴ بازی طول کشید تا او به این رکورد برسد که از زمان کریستیانو رونالدو در سال ۲۰۱۰ (۵۰ گل در ۵۴ بازی) بهترین آمار است.

آلونسو چه گفت؟

«اتفاق‌های زیادی در این مسابقه رخ دادند. نیم‌ساعت اول عالی بودیم. پرسینگ فوق‌العاده بود. موقعیت‌های گلزنی زیادی را ایجاد کردیم. باید پیش می‌افتادیم، اما در عوض گل خوردیم. فکر می‌کنم بازی بعد از آن متعادل شد. دیگر مثل قبل موقعیت ایجاد نکردیم، اما واقعا از نحوه ادامه کارمان خوشم آمد. خوشحالم که در اولین حضور در لیگ قهرمانان اروپا به عنوان سرمربی رئال مادرید توانستم پیروز شوم.»

برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، رئال مادرید ، مارسی
خبرهای مرتبط
اخراج سرمربی بنفیکا بعد از شکست تاریخی به نماینده آذربایجان/ مورینیو در راه است
لیگ قهرمانان اروپا؛
جهنم سن مامس با تعویض‌های طلایی آرتتا برای آرسنال گلستان شد/ پیروزی بلژیکی‌ها در هلند + فیلم
لیگ قهرمانان اروپا؛
نمایش جنون آمیز و بسکتبالی یوونتوس و دورتموند در تورین/ رئال مادرید به لطف پنالتی‌ها پیروز شد + فیلم
رکورد جدید کیلیان امباپه در رئال مادرید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال ۱ - ۷ الوصل/ استقلال در خاک امارات هفت‌تایی شد
ساپینتو: مقصر من هستم، عذرخواهی می‌کنم!
ترکیب نهایی وزنه‌برداری ایران در قهرمانی جهان اعلام شد
فرار طارمی از اخراج در شب تساوی المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
ترکیب استقلال مقابل الوصل امارات اعلام شد
قلعه نویی نظاره گر شکست سنگین استقلال مقابل الوصل
ایران در چه حالتی صدرنشین گروه نخست می‌شود؟
رای کمیته انضباطی درباره حضور غیرقانونی دروازه‌بان سوئدی تراکتور
بررسی نمودار افتخارات جهانی کشتی در دوره‌های مختلف مدیریت + فیلم
برد تیم ملی هندبال ایران برابر کره‌جنوبی/ صعود به‌عنوان صدرنشین
آخرین اخبار
برد لحظه آخری لیورپول و پیروزی اینتر با پرواز‌های تورام/ شروع مقتدرانه قهرمان اروپا و به زانو درآمدن قهرمان جهان در مونیخ+ فیلم
خط و نشان حریف بعدی استقلال در آسیا با ۴ گل/ استقلال تاجیکستان هم مقابل النصر گلباران شد
طلای تاریخی رومینا دشتی در رقابت‌های موی‌تای قهرمانی جوانان جهان
ترکیب نهایی وزنه‌برداری ایران در قهرمانی جهان اعلام شد
فرار طارمی از اخراج در شب تساوی المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
ساپینتو: مقصر من هستم، عذرخواهی می‌کنم!
بازی مقابل فیلیپین یک فینال زودرس است/ برای مردم بجنگید و نشان دهید تیم ایران هستید
پیروزی لهستان و آمریکا مقابل حریفان/ ژاپن با برد نیز حذف شد
کارت بازی آلوز برای لیگ قهرمانان آسیا صادر شد
رای کمیته انضباطی درباره حضور غیرقانونی دروازه‌بان سوئدی تراکتور
قلعه نویی نظاره گر شکست سنگین استقلال مقابل الوصل
برد تیم ملی هندبال ایران برابر کره‌جنوبی/ صعود به‌عنوان صدرنشین
استقلال ۱ - ۷ الوصل/ استقلال در خاک امارات هفت‌تایی شد
مشکل روادید برای حضور در جام جهانی رفع شد
لوئیس هیملتون: نباید به نسل کشی در غزه بی تفاوت باشیم + عکس
ترکیب استقلال مقابل الوصل امارات اعلام شد
رکورد ملی شنای ۱۰۰ متر قورباغه شکسته شد
محمدرضا حسینی به آلومینیوم اراک پیوست + عکس
تیم ملی بسکتبال سه نفره مقابل لهستان شکست خورد
ایران در چه حالتی صدرنشین گروه نخست می‌شود؟
بررسی نمودار افتخارات جهانی کشتی در دوره‌های مختلف مدیریت + فیلم
محرومیت چند جلسه‌ای در انتظار کارواخال
حریفان فرنگی کاران ایرانی مشخص شدند
صعود تیم ملی بسکتبال دختران به نیمه نهایی کاپ آسیا
والیبال قهرمانی جهان؛ پیاتزا: برخی فکر می‌کردند در گروه آسانی هستیم
اسرائیل سهمیه بگیرد؛ اسپانیا جام جهانی را تحریم می کند
پخش دیدار جوانان بسکتبال ایران مقابل لهستان
پخش زنده دیدار استقلال و الوصل امارات امروز عصر
اسامی محرومان هفته چهارم لیگ برتر/ غیبت نورافکن مقابل تراکتور و رضاییان برابر پیکان
شکست تیم ملی بسکتبال سه نفره در اولین گام جام جهانی چین