باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید همچنان به تاریخ‌سازی در لیگ قهرمانان اروپا ادامه می‌دهد و سه‌شنبه‌شب به نقطه عطف دیگری دست یافت. تیم مادریدی توانست در نخستین دیدارش در فصل جدید این رقابت‌ها المپیک مارسی را با نتیجه دو بر یک شکست دهد. کیلیان‌ام‌باپه هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. رئال با این دو گل از زمان تغییر فرمت لیگ قهرمانان اروپا یعنی از فصل ۱۹۹۲-۱۹۹۱ به رکورد ۷۰۰ گل در این لیگ رسید.

تنها تیمی که از رئال مادرید جلوتر است بارسلوناست که تاکنون ۷۳۰ گل به ثمر رسانده است.

کیلیان‌ام‌باپه همچنان در مسیر گلزنی

فوق ستاره فرانسوی در اولین بازی این فصل لیگ قهرمانان اروپا دو گل مقابل المپیک مارسی به ثمر رساند و در مجموع به رکورد ۳۹۳ گل در دوران فوتبالش رسید. ۱۹۱ گل در لیگ فرانسه، ۵۶ گل در لیگ قهرمانان اروپا، ۵۲ گل با تیم ملی فرانسه، ۴۴ گل در جام حذفی فرانسه، ۳۵ گل در لیگ اسپانیا، ۲ گل در جام حذفی اسپانیا، یک گل در سوپرجام یوفا، یک گل در سوپرجام اسپانیا، یک گل در جام بین قاره‌ای، یک گل در جام جهانی باشگاه‌ها.

همچنین این گل‌ها چهل‌ونهمین و پنجاهمین گل‌ام‌باپه برای رئال مادرید در تمام رقابت‌ها بودند. ۶۴ بازی طول کشید تا او به این رکورد برسد که از زمان کریستیانو رونالدو در سال ۲۰۱۰ (۵۰ گل در ۵۴ بازی) بهترین آمار است.

آلونسو چه گفت؟

«اتفاق‌های زیادی در این مسابقه رخ دادند. نیم‌ساعت اول عالی بودیم. پرسینگ فوق‌العاده بود. موقعیت‌های گلزنی زیادی را ایجاد کردیم. باید پیش می‌افتادیم، اما در عوض گل خوردیم. فکر می‌کنم بازی بعد از آن متعادل شد. دیگر مثل قبل موقعیت ایجاد نکردیم، اما واقعا از نحوه ادامه کارمان خوشم آمد. خوشحالم که در اولین حضور در لیگ قهرمانان اروپا به عنوان سرمربی رئال مادرید توانستم پیروز شوم.»