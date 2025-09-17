۲ نماینده اسکیت سرعت ایران توانستند به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جهان در ماده ۱۰۰ متر صعود کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی جهان به میزبانی بیداهه چین حال پيگيری است.
در جریان این مسابقات، ورزشکاران اعزامی ایران شامل میلاد صالحی، محمد سروشمهر، امیر مهدی یاحقی و محمدامین صمیمیفر در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر رده سنی بزرگسالان و جوانان در خط استارت ایستادند.
در جریان این رقابت و در رده سنی بزرگسالان، میلاد صالحی در گروه دوازدهم مرحله مقدماتی با اسکیت بازانی از کشورهای مکزیک و کرهجنوبی به رقابت پرداخت و در پایان با ثبت زمان ۱۰.۱۶۱ به عنوان نفر سوم گروه خود از خط پایان عبور کرد.
محمد سروشمهر دیگر نماینده کشورمان هم در گروه یازدهم موفق به ثبت رکورد ۱۰.۲۳۱ شد و به عنوان نفر نخست گروه خود گام به مرحله یک چهارم نهایی گذاشت.
در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات، میلاد صالحی و محمد سروشمهر نمایندگان ایران در این مرحله بودند که میلاد صالحی دست به کار بزرگی زد و توانست با ثبت رکورد ۱۰.۱۰۷ جلوتر از نمایندگان مکزیک و سوئیس این مرحله را به عنوان صدرنشین به اتمام برساند و به مرحله نیمهنهایی صعود کند.
محمد سروشمهر دیگر نماینده کشورمان که در گروه هفتم مرحله یک چهارم نهایی با گوزمن اسپانیایی قرار گرفته بود پس از این ورزشکار و با ثبت رکورد ۱۰.۱۴۳ به عنوان نفر دوم این گروه رسید و از صعود به مرحله نیمهنهایی بازماند.
مرحله نیمهنهایی تا ساعاتی دیگر با حضور نماینده شایسته ایران پیگیری خواهد شد و طی آن میلاد صالحی باید با گوزمن از اسپانیا و پیرگیکلی از ایتالیا برای صعود به فینال رقابت کند.
امیر مهدی یاحقی و محمدامین صمیمیفر در رده سنی جوانان مرحله مقدماتی موفق شدند رکوردهای ۱۰.۲۳۷ و ۱۰.۴۶۷ را بر جای بگذارند و به عنوان صدرنشین گروه خود وارد مرحله یک چهارم نهایی شوند.
در این مرحله امیرمهدی یاحقی که در گروه دوم با ورزشکارانی از کشورهای چینتایپه و فرانسه همگروه بود، توانست با ثبت زمان ۱۰.۰۲۲ با پیشی گرفتن از ۲ ورزشکار دیگر ضمن عبور از خط پایان به عنوان نفر نخست به مرحله نیمهنهایی این رقابتها راه پیدا کند.
محمدامین صمیمیفر دیگر نماینده کشورمان هم در گروهی که ورزشکارانی از کشورهای ایتالیا و فرانسه حضور داشتند، توانست رکورد ۱۰.۳۷۳ را به ثبت برساند و پس از ورزشکار کشور ایتالیا نفر دوم گروه خود شود اما نتوانست به مرحله بعدی این رقابتها راه پیدا کند.
یاحقی در مرحله نیمهنهایی باید با اسکیت بازانی از کشورهای کلمبیا و چینتایپه برای صعود به فینال رقابت کند.