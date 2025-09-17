باشگاه خبرنگاران جوان -پیمان اسکندری در جریان بازدید از طرحهای توسعهای گلخانه در پارسآباد، گفت: بزرگترین شهرک گلخانهای کشور در پارسآباد و به مساحت یک هزار و ۶۰۰ هکتار در حال تکمیل شدن است که فاز اول این گلخانه نیز به بهرهبرداری رسیده است.
او افزود: عمدتا سرمایهگذاران خارج از استان به ویژه گلخانهداران اصفهانی مشغول تولید و عرضه محصولات متنوع هستند به طوری که یکی از این واحدها در ۱۰ هکتار تولید بادمجان را با اشتغالزایی ۷۰ نفر انجام داده و صادرات محصولات به روسیه و سنپترزبوگ را از طریق پایانه مرزی بیلهسوار انجام میدهد.
مدیرعامل شهرکهای کشاورزی تصریح کرد: این تولیدکننده سرمایهگذاری ۱۶۰ میلیارد تومانی را در منطقه مغان انجام داده و همچنان با تولید محصولات کیفی سعی میکند تا شرایط بهتری را در عرضه محصول به بازارهای جهانی فراهم کند.
اسکندری گفت: مسئولان استانی و کشوری حمایت همهجانبه را از سرمایهگذاران بخش تولیدات گلخانهای انجام میدهند و انتظار میرود با توجه به شرایط خشکسالی سال به سال روند توسعه در این بخش رونق بیشتری بگیرد.
او در ادامه افزود: توسعه کشت متمرکز و کنترل شده گلخانهها یکی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی است، چرا که میزان تولید محصول نسبت به اراضی کشاورزی در کشت گلخانهای پنج تا ۶ برابر در واحد سطح است.
مدیرعامل شهرکهای کشاورزی گفت: تلاش ما بر این است تا در سطح کشور از توسعه گلخانهها حمایت همهجانبه را انجام دهیم تا تولید محصولات متنوع در این حوزه رخ بدهد.
اسکندری بیان کرد: در حال حاضر ۳.۵ میلیون تن محصولات گلخانهای در کشور تولید و روانه بازار مصرف میشود که ۱۰۰ هزار تن آن مربوط به گلخانهداران استان اردبیل است که همچنان در فازهای جدید طرحهای توسعه آنها در حال انجام است.
او حمایت وزارت جهاد کشاورزی را از توسعه مجتمعهای گلخانهای و نظام تولید محیطهای بسته یادآور شد و ادامه داد: در این راستا رویکرد پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش نیز با همکاری بانک کشاورزی مورد توجه و دقت نظر است.
