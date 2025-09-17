معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین گیلان و ازبکستان در حوزه ابریشم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیداللهیار مصباحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان در دیدار با سفیر ازبکستان و هیئت اقتصادی این کشور که در استانداری گیلان انجام شد، گفت: روابط خارجه ایران و ازبکستان همواره برقرار بوده و اکنون در امتداد جاده ابریشم میتواند بسیار موفق باشد.
او افزود: گیلان از دیرباز به عنوان خاستگاه ابریشم شناخته میشود و شرایط اقلیمی مناسب و تجربه ارزشمند نسلهای گذشته باعث شده این صنعت همواره مورد توجه باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان تصریح کرد: ابریشم جایگاه ویژهای در صنعت و اقتصاد استان و کشور داشته است، در این حوزه فرصتهای همکاری فراوان و مشترکی با کشور ازبکستان داریم.
مصباحی با بیان اینکه تبادل دانش و فناوری نوین در زمینه پرورش کرم ابریشم و صنایع تبدیلی یا هایتک از جمله مواردی است که میتوانیم با کشور ازبکستان داشته باشیم، افزود: امروز فرصت مناسبی است تا بتوانیم همکاری و تبادلات علمی در حوزه پرورش کرم ابریشم و صنایع مربوطه بین دو کشور را گسترش دهیم.
او ادامه داد: سرمایهگذاری مشترک در ایجاد و بهروزرسانی کارخانجات نساجی در گیلان، توسعه بازارهای مشترک با توجه به جایگاه استراتژیک صنعت ابریشم ازبکستان، برندسازی مشترک ایرانی و ازبکی در حوزه ابریشم میتواند توفیقات بسیاری برای دو کشور به همراه داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان تصریح کرد: استان گیلان آمادگی دارد بستر لازم را برای حضور تجار ازبکستان فراهم کند، در این راستا میتوانیم برگزاری نمایشگاههای مشترک، تنظیم تفاهمنامههای همکاری، تشکیل کارگروه مشترک در زمینه ابریشم را در دستور کار قرار دهیم، این همکاریها میتواند باعث ایجاد اشتغال پایدار، تحکیم روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور شود.
مصباحی با اشاره به جایگاه صنعت ابریشم در استان گیلان بیان کرد: پیشنهاد میکنم با توجه به ظرفیتها و فرصتها موجود کمیته مشترکی بین گیلان و ازبکستان در حوزه ابریشم تشکیل شود، قطعا این سفر سرآغاز فصل تازهای از همکاریهای مشترک بین ایران و ازبکستان است.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان