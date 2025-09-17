سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران با جمله «ایران حسین تا ابد پیروز است» و با سلام نظامی روی سکوی قهرمانی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از انتظار ۱۲ ساله با جمله «ایران حسین تا ابد پیروز است» و با سلام نظامی روی سکوی قهرمانی ایستاد.

کشتی آزاد ایران پس از ۱۲ سال با کسب ۷ مدال از ۱۰ وزن قهرمان جهان شد.

برچسب ها: مسابقات کشتی آزاد جهان ، رقابت های کشتی آزاد کشور ، مسابقات جهانی کشتی آزاد ، زاگرب
عموزاد: یک سال منتظر این لحظه بودم/ مدالم را با افتخار به مردم عزیز ایران تقدیم می کنم
گزارش اتحادیه جهانی از بی‌رحم‌ترین پدر دنیا
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان - زاگرب؛
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
یاس
۰۰:۲۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
ان شااله پرتکرار باشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پیمان
۱۶:۵۰ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اخلاق در ورزش کشتی ما روبه زوال است.و تحت تاثیر جنگ این را به وضوح میتوانیم در رفتار عجیب ورزشکارانشان دید!!!
۱۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
خیلی ممنون از غیرت و مردانه گیان. ما ملت ایران به شما افتخار می کنیم
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
با تبریک پیروزی سالها بود چنین کشتی ندیده بودم یاد کشتی‌های مجید ترکان افتادم احسن به این پهلوان
۳
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شاهین
۱۴:۲۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
درستکار دست آموز دبیره، اینا راهشو بلدن، مقیم آمریکا باش، خونه زندگیت در آمریکا باشه،ایران با سلام نظامی چپاول کن و منتقل کن اونجا،
۲۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
شاهین ، ناراحتی ایران قهرمان شده ؟
کمتر انترنشنال ببین .
درود به قهرمانان وطن
Iran (Islamic Republic of)
ابوالفضل
۱۴:۲۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
ای ول داداش پژمان.
درود به غیرت و شرافت و مردونگیت
ای کاش فوتبالیستهای پرادعای ما هم یاد بگیرن.....
۳
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابوالفضل
۱۴:۱۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
ای ول داداش پژمان
درود به غیرت و شرافت و مردونگیت
۳
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
درد و بلای کشتی گیرانمان بخورد تو سر وطن فروشان عمله موساد
۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قاسم کهن روز
۱۴:۰۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
به این آمریکاییه بگید پاهاش زیادی بازه . باید بفهمه که به ایرانی و پرچمش احترام باید گذاشت. . زنده باد رهبرم. زنده باد ایران و ایرانی.
۴
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اشتباه منفی دادم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
باسلام و صد درود بر مربیان ، ورزشکاران و دلاوران ایران عزیز شما دل ملت را شاد کردید خداوند نیز دل شما را صدچندان شاد کند ایران حسین ع تا ابد پیروز است
۴
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
آفرین بر دختران تیم بسکتبال ایران که الگو شدن برای همه ورزشکاران دلاور که چطور باید به پرچمشون احترام بگذارند. و درود بر ورزشکارانی که این راه رو ادامه دادند و میدهند
۶
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
سلام
احسنتم به شما شیرمردان
باعث افتخار ما هستید
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
تبریک میگم ب همه هموطنان

و شما سر مربی و تمام مسئولان کشتی

حداقل شما چند سال یک بار قهرمانی می اورید


ولی فوتبال فقط پول هدر میدهد
برای میلیادر شدن چند فوتبالیست!!!
۲
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مقاومت
۱۱:۴۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
با سلام و عرض تبریک در پناه ارباب امام حسین ع همیشه خوش بدرخشید دعای خیر مردم عزیز ایران همراهتان
۷
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
صد درود و خداقوت به آقای درستکار و‌آقای دبیر
۹
۲۴
پاسخ دادن
