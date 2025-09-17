سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران با جمله «ایران حسین تا ابد پیروز است» و با سلام نظامی روی سکوی قهرمانی ایستاد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u06f1\u06f2 \u0633\u0627\u0644\u0647\u00a0\u0628\u0627 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u00ab\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u062a\u0627 \u0627\u0628\u062f \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a\u00bb \u0648 \u0628\u0627 \u0633\u0644\u0627\u0645 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06a9\u0648\u06cc \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f.\n\u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06f1\u06f2 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u06f7 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u06f1\u06f0 \u0648\u0632\u0646 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0634\u062f.