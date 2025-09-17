باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجید اکبرزاده در گفتوگو با خبرنگار ما با ابراز نگرانی از کاهش مراجعات مردمی برای اهدای خون، همزمان با افزایش چشمگیر اعمال جراحی و نیاز فزاینده به فرآوردههای خونی، خواستار مشارکت فوری و حیاتی مردم شد.
او تأکید کرد: در حال حاضر تمامی گروههای خونی مورد نیاز است، اما نیاز به گروههای خونی منفی به صورت اورژانسی و فوری از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
اکبرزاده از تمامی شهروندان نوعدوست استان فارس صمیمانه درخواست کرد تا با حضور پرشور در مراکز انتقال خون، به یاری بیماران بشتابند و با اهدای خون خود، زندگیبخش باشند.
اهدای ۳۰ هزار سیسی خون توسط کارکنان مجتمع فولاد غدیر نیریز
کارکنان مجتمع فولاد غدیر نیریز با حضور در پویش اهدای خون، بار دیگر روحیه ایثار و نوعدوستی خود را به نمایش گذاشتند.
گفتنی است در این راستا تیم سیار پایگاه انتقال خون در این مجتمع مستقر شد تا خونهای اهدایی کارکنان این واحد صنعتی را دریافت کند. بر اساس این گزارش، ۸۱ نفر از کارکنان بهصورت داوطلبانه در این اقدام خداپسندانه شرکت کردند که در نهایت بیش از ۶۳ واحد خون جمعآوری شد و در مجموع بیش از ۳۱هزار و ۵۰۰ سیسی خون اهدا شد.
راحت، سرپرست مجتمع فولاد غدیر نیریز نیز با حضور در این پویش، ضمن اهدای خون و تقدیر از روحیه انساندوستانه کارکنان اظهار داشت: مشارکت گسترده همکاران ما در این اقدام خیرخواهانه، جلوهای روشن از تعهد اجتماعی و همبستگی در خانواده بزرگ مجتمع فولاد غدیر نی ریز است. بیتردید استمرار چنین حرکتهایی نهتنها در تأمین نیازهای حیاتی بیماران مؤثر است، بلکه نشان میدهد فرهنگ مسئولیتپذیری و همراهی اجتماعی بهعنوان یک ارزش در میان کارکنان این مجتمع نهادینه شده است.
او گفت: این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی مجتمع فولاد غدیر نیریز و با هدف کمک به بیماران نیازمند و تأمین ذخایر خونی مراکز درمانی صورت گرفت.