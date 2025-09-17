باشگاه خبرنگاران جوان ـ «تایپیست هنرمند» به نویسندگی و کارگردانی کارول مورلی، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۲۳ روانه انتن میشود.
این فیلم داستان زندگی دو زن جوان را روایت میکند. این دو دوستی عمیق و طولانی با یکدیگر دارند. آنها تصمیم میگیرند که با یک ماشین الکتریکی به جاده رفته و به شهرهای زیادی سفر کنند تا رویای خود را به واقعیت تبدیل کنند. رویا و آرزوی آنها صلح و آشتی در جهان است. در این میان اتفاقات غیرمنتظرهای برای آنها میافتد و ...
مونیکا دولان، کلی مک دانلد، کیا برام، جیمز جیسن برایهان و ماتیلدا فرث در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «تایپیست هنرمند» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان خود آن را پخش خواهد کرد. گفتنی است، فیلم «راه افتخار» پنج شنبه شب ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن روز جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی سیما