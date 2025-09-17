رحمان عموزاد با خوشحالی از قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران عنوان کرد کارش تازه شروع است و می‌خواهد به درخشش ادامه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - انتقام، موضوع اصلی سه‌شنبه‌شب در مسابقات جهانی زاگرب بود و رحمان عموزاد نقش اصلی را ایفا کرد. او نه‌تنها انتقام شکست خود از کوتارو کیوکا (ژاپن) در المپیک پاریس را گرفت که این کار را به شیوه‌ای شگفت‌انگیز انجام داد و در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد در آره‌نای زاگرب با پیروزی ۱۰ بر صفر در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم به قهرمانی رسید.

عموزاد گفت: واقعا سخت کار کردم و تقریبا یک سال منتظر این لحظه بودم و خوشحالم که این قهرمانی از آن من است. از نظر جسمی، ذهنی و با تجزیه و تحلیل، تلاش زیادی کردم.

دیگر طلای کشتی آزاد به کایل اسنایدر (آمریکا) رسید که او نیز با پیروزی نفسگیر چهار بر دو در وزن ۹۷ کیلوگرم بر امیرعلی آذرپیرا (ایران) انتقام شکست پاریس را گرفت و چهارمین عنوان قهرمانی جهانش را به دست آورد.

ایران که پیش از شروع شب آخر، قهرمانی تیمی‌اش را برای اولین بار از سال ۲۰۱۳ قطعی کرده بود، با ۱۴۵ امتیاز و یازده امتیاز اختلاف نسبت به آمریکا قهرمان جهان شد.

عموزاد در بخش بعدی صحبت‌هایش گفت: واقعا خوشحالم که ایران قهرمان شد. این عنوان کاملاً شایسته ما بود. در ۱۲ سال گذشته نتوانسته بودیم قهرمان شویم، اما حالا با هفت مدال، بالاخره این اتفاق افتاد. خوشحالم که مردم ایران خوشحال‌اند و این من را حتی خوشحال‌تر می‌کند.

او در بخش پایانی عنوان کرد: برنامه‌های بیشتر و اهداف بزرگ‌تری را در پیش دارم. این تازه شروع کار من است و کارم هنوز تمام نشده است. دو ماه دیگر در بازی‌های کشور‌های اسلامی شرکت خواهم کرد و در هر تورنمنتی که کادر مربیگری صلاح بداند، شرکت خواهم کرد.

کمی بیش از یک سال پیش بود که کیوکا ظاهراً از ناکجاآباد ظاهر شد و با پیروزی الهام‌بخش ۱۰ بر سه مقابل عموزاد طلای وزن ۶۵ کیلوگرم را در پاریس ربود.

برچسب ها: مسابقات کشتی آزاد جهان ، رقابت های کشتی آزاد ، زاگرب ، مسابقات جهانی کشتی آزاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
یاشا رحمان عزیز

همیشه قهرمان بمانی و پهلوان

جایزه تون نوش جان و حلال تون باد


والا فوتبالیست هامون چند برابر شما
پول میگیرند و با هیچ پیروزی و قهرمانی ، پول بیت المال و حیف و میل میکنن
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اشتباه منفی زدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
طلا مبارکت باشه قهرمان
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
الحمدالله رب العالمین..
زنده باد ایران اسلامی عزیزم ?
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دمت گرم
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
پیروزی تون نوش جان تون
ماشالله .سر بلندمان کردید
۰
۲۰
پاسخ دادن
