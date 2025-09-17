باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خانواده چندین شهروند آمریکایی که توسط سربازان و شهرک‌نشینان اسرائیلی کشته شده‌اند، در مقابل ساختمان کنگره آمریکا گرد هم آمدند تا از دولت آمریکا بخواهند در قبال عدم اجرای عدالت برای عزیزان از دست‌رفته‌شان، خود و رژیم تروریستی اسرائیل را پاسخگو بداند.

این کنفرانس مطبوعاتی که به رهبری نماینده پرامیلا جایپال (از حزب دموکرات، ایالت واشنگتن) برگزار شد، چند روز پس از اولین سالگرد کشته شدن آیژنور ایگی، فعال اهل سیاتل، توسط یک سرباز اسرائیلی در حالی که او به طور مسالمت‌آمیز در حال مشاهده یک تظاهرات در کرانه باختری بود، برگزار شد.

اوزدن بنت، خواهر ۲۶ ساله ایگی، گفت: «هیچ درخواستی برای اجرای عدالت برای او مطرح نشد و هیچ تعهدی برای تحقیق در مورد قتل غیرقانونی او توسط اسرائیل صورت نگرفت. از آن زمان، این دولت در برابر مطالبات ما برای انجام یک تحقیق، در سکوت کامل باقی مانده است.»

او ادامه داد: «چرا جان برخی از آمریکایی‌ها ارزش جنگیدن دارد، در حالی که جان برخی دیگر این‌طور نیست؟ چرا دولت آمریکا تا زمانی که مجرم اسرائیل نباشد به سرعت وارد عمل می‌شود؟»

وزارت امور خارجه آمریکا، که پرونده آمریکایی‌های کشته شده در اسرائیل را رسیدگی کرده است، بلافاصله به درخواست هافینگتون پست برای اظهار نظر پاسخ نداد. در گذشته، این وزارتخانه سؤالات مربوط به چنین پرونده‌هایی را به اسرائیل ارجاع داده است، در حالی که تحقیقاتی که اسرائیل به ندرت انجام می‌دهد تنها در برخی از موارد به پاسخگویی منجر شده است.

از سال ۲۰۲۲، حداقل ۱۰ آمریکایی در خشونت‌های اسرائیل در کرانه باختری و غزه کشته شده‌اند. دولت‌های بایدن و ترامپ هر دو از پذیرش درخواست خانواده قربانیان مبنی بر پاسخگو کردن اسرائیل و انجام یک تحقیق مستقل، معتبر و کامل در مورد این حوادث خودداری کرده‌اند.

منبع: یاهو نیوز