باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - در سال‌های اخیر برگزاری نمایشگاه‌های پر مخاطب در نمایشگاه بین المللی تهران تبدیل به یک معضل شهری در پایتخت شده است به صورتی که در برخی از ساعات برگزاری نمایشگاه‌ها در این مکان، تردد مردم در اطراف نمایشگاه با اختلال همراه می‌شود.

تذکر مکرر مدیران شهری و حتی مسئولان قضایی نتیجه‌ای به همراه نداشته است و همچنان شاهد برگزاری نمایشگاه‌های پر مخاطب در نمایشگاه بین المللی تهران هستیم.

روز گذشته مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از زمان‌بندی برگزاری نمایشگاه‌ها در نمایشگاه بین المللی تهران گفت: نمایشگاه‌ها معمولاً در شلوغ‌ترین روز‌ها برگزار می‌شوند و حقوق ساکنان منطقه نادیده گرفته می‌شود، در حالی که دیوان عدالت اداری نیز حکم به لغو برگزاری داده است.

اما مشاهدات نشان می‌دهد کش و قوس‌های برگزاری نمایشگاه در نمایشگاه بین المللی تهران تمامی ندارد و قرار است در روز‌های ابتدایی مهر نمایشگاه الکامپ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود و کارشناسان پیش بینی کردند برگزاری نمایشگاه در بازه زمانی ابتدایی مهر که شاهد بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها هستیم و ترافیک به اوج خودش می‌رسد مشکلات متعدد برای مردم ایجاد کند.

این موضوع را از ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران پیگیری کردیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پاسخ به سئوال باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دستگاه‌های اجرایی با وجود چالش‌های موجود در شهر نمایشگاهی آفتاب، در حال بررسی امکان ارائه خدمات مطلوب به مردم و جلب رضایت آنها برای برگزاری رویداد‌ها در این مکان هستند.

وی گفت: شهر آفتاب که به طور مشخص برای همین منظور ساخته شده، در گذر زمان باید به محل اصلی برگزاری نمایشگاه‌ها تبدیل شود.

نیکوکار گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها در محل نمایشگاه بین المللی تهران مقطعی است و نگاه مجموعه دستگاه‌های ذیربط این است که این نمایشگاه‌ها به شهرک نمایشگاهی آفتاب منتقل شوند.