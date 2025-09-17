سرمربی بنفیکا بعد از شکست برابر نماینده آذربایجان از سمتش برکنار شد تا راه برای حضور ژوزه مورینیو در این تیم پرتغالی باز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازیکنان قره‌باغ با پیروزی سه بر دو مقابل بنفیکا در بازی دور اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به یک نتیجه تاریخی دست یافتند. قره‌باغ به اولین باشگاه آذربایجانی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شد که یک بازی را می‌برد. این مسابقه در لیسبون برگزار شد و در ابتدا بنفیکا با نتیجه دو بر صفر پیش افتاد، اما در نهایت پذیرای شکست خانگی شد. گل‌های قره‌باغ را لئاندرو آندراده، کامیلو دوران و الکسی کاشچوک به ثمر رساندند.

روی کاستا، رئیس باشگاه بنفیکا لیسبون، در پایان بازی اعلام کرد که برونو لاژ دیگر سرمربی این تیم نخواهد بود.

رکورد به نقل از کاستا نوشت: زمان تغییر مربی فرا رسیده است. درباره مربی بعدی باید بگویم که انتظار داریم او را قبل از دیدار شنبه منصوب کنیم. این هفته، هفته‌ای دشوار و پیچیده برای همه ما و همه هواداران بنفیکاست.

مورینیو می‌تواند سرمربی بنفیکا شود

گفته می‌شود که آقای خاص در حال مذاکره با مدیریت باشگاه لیسبونی است. مورینیو قبلا مدت کوتاهی سرمربی بنفیکا بود ولی مهم‌ترین افتخاراتش را با پورتو به دست آورده است. از دیگر نام‌های مطرح‌شده روبن آموریم است که با منچستریونایتد هرگز موفق نبوده است و گمان می‌رود به‌زودی به لیگ برتر پرتغال برگردد. او با اسپورتینگ روز‌های بسیار خوبی را سپری کرده بود.