براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز چهارشنبه بیست و ششم شهریور_ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر اهواز ۲۱۳ میکروگرم بر متر مکعب بوده که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

همچنین در این مدت بهبهان با شاخص ۱۵۱ و هویزه ۱۶۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت ناسالم و قرمز آلودگی قرار دارند. 

   شاخص کیفی هوا در آبادان ۱۰۱، امیدیه ۱۱۶، اندیمشک ۱۴۲، خرمشهر ۱۲۷، دزفول۱۱۲، دشت آزادگان ۱۱۹، شوش ۱۱۴، شوشتر۱۱۱، ماهشهر ۱۳۰ و هندیجان ۱۴۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آغاجری، اندیکا، ، ایذه ، ، دهدز، رامهرمز، شادگان، گتوند، لالی، ملاثانی و هفتکل قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع : سامانه پایش کیفی هوای کشور 

 

