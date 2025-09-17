هواداران تیم فوتبال المپیاکوس یونان امیدوارند که مهدی طارمی بتواند در دیدار با پافوس در لیگ قهرمانان اروپا بدرخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایت یونانی «in» نوشت: تیم فوتبال المپیاکوس در تب و تاب لیگ قهرمانان اروپا است و سرخ‌وسفید‌ها شامگاه چهارشنبه، ۲۶ شهریور، در اولین دیدار مرحله گروهی این رقابت‌ها میزبان تیم پافوس خواهند بود.

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی، از همان نخستین بازی‌اش با پیراهن المپیاکوس نشان داد که می‌تواند «سلاحی» ارزشمند برای این تیم در حساس‌ترین مقاطع سال‌های اخیر باشد. دو گل طارمی، پنالتی‌ای که گرفت و حرکات هوشمندانه او در زمین، توانایی‌های این مهاجم ۳۳ ساله را به خوبی نمایان کرد و باعث شد خوسه لوئیس مندلیبار، سرمربی تیم، از جذب این ستاره سابق اینتر خوشحال باشد.

در مرکز تمرینی المپیاکوس، جمله‌ای گفته شد که شخصیت فوتبالی طارمی و توانایی‌هایش را به بهترین شکل توصیف می‌کند: «ما یک شماره ۱۰ درون محوطه جریمه داریم.»

این توصیف تنها به بازی مقابل پانسرائیکوس محدود نمی‌شود؛ بلکه عملکرد طارمی در تمرینات را هم نشان می‌دهد. بیش از ۲۵۰ گل در کارنامه او توانایی بالای او در گلزنی را ثابت می‌کند، اما طارمی علاوه بر گلزنی، ذهنیت و تکنیک یک هافبک هجومی را هم دارد و در درک موقعیت‌ها و دادن پاس آخر بسیار موثر است.

طارمی بیش از ۱۰۰ پاس گل در کارنامه دارد؛ آماری که نشان می‌دهد او در خلق موقعیت هم مهارت بالایی دارد. همین ویژگی باعث شده سرمربی المپیاکوس بتواند از او فراتر از نقش یک مهاجم نوک استفاده کند.

راهکار تاکتیکی تیم این است که مهاجم نوک، ایوب ال کعبی باشد و طارمی کمی عقب‌تر به عنوان مهاجم دوم یا شماره ۱۰ درون محوطه بازی کند، تا با پاس‌های نهایی دقیق، فرصت‌های گلزنی بیشتری برای تیم ایجاد کند.

هر روز و هر جلسه تمرینی، طارمی را بیشتر با فلسفه بازی المپیاکوس آشنا می‌کند و سرمربی اسپانیایی تیم انتظار زیادی از این خرید جدید دارد. مهاجم ایرانی از همان نخستین روز نشان داد که به المپیاکوس آمده تا پرواز‌های بلندش در گلزنی را ادامه دهد؛ موضوعی که نمایانگر ذهنیت حرفه‌ای و درست اوست.

