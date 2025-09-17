محدودیت‌های ترافیکی تا ۲۹ شهریور در جاده‌های مازندران اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیت‌های ترافیکی تا روز شنبه ۲۹ شهریورماه در جاده‌های مازندران اعمال می‌شود.

- موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت تا ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

وسیله نقلیه سبک

- محور چالوس:

- پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

- روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه، شنبه و یکشنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

- محدودیت قطعی تردد:

- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- از ساعت ۰۹:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

- از ساعت ۱۰:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

- از ساعت ۱۲:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

- از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

- در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

* تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

- محور هراز:

- در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

- محور فشم:

- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد

وسیله نقلیه سنگین

- محور چالوس:

- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

- محور هراز:

- تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

- تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

منبع:مرکز مدیریت راه‌های کشور

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
خبرهای مرتبط
استمرار محدودیت‌های ترافیکی در مازندران
اعمال محدودیت‌های ترافیکی از امروز در جاده‌های مازندران
محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های مازندران تا شنبه ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران اسلامی از جنگ ترکیبی با انسجام ملی عبور کرد
آخرین اخبار
ایران اسلامی از جنگ ترکیبی با انسجام ملی عبور کرد
هیات ووشو نور نماینده مازندران در لیگ جوانان کشور
ناآرامی امواج خزری؛ هشدار نارنجی صادر شد
فرونشست پنهان در دشت‌های شرق مازندران و استان گلستان فاجعه‌بار است
تاکید بر استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری چین در مازندران
اتصال ۸ هزار مشترک جدید مازندرانی به شبکه اینترنت پرسرعت
پیش‌ بینی برداشت ۲ میلیون و ۵۰۰ تن مرکبات در مازندران
توزیع بیش از ۴۵۰ تن مرغ در مازندران
امکان ترخیص فرآورده خام دامی برای نخستین بار در مازندران
ادامه محدودیت‌های ترافیکی تا ۲۹ شهریور در جاده‌های شمال