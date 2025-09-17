باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله شب زنده‌دار در همایش مسئولان مناطق ۱۴ گانه و بخش‌های کلانشهر شیراز با تاکید بر جایگاه محوری این نهاد در پاسداری از آموزه‌های الهی در نظام اسلامی، اظهار داشت: شورای نگهبان موظف است بدون هیچ‌گونه مماشاتی، نگهبان بی‌چون و چرای احکام الهی در تدوین و تصویب قوانین باشد

عضو فقهای شورای نگهبان به تبیین جایگاه و نقش محوری این نهاد در نظام اسلامی پرداخت و بر ضرورت پاسداری بی‌مماشات از آموزه‌های الهی در فرآیند قانون‌گذاری تاکید کرد.

او با اشاره به وضوح جایگاه شورای نگهبان در نظام اسلامی، اظهار داشت: اگر بناست نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های الهی و اسلامی اداره شود، چاره‌ای نیست که جایی در این نظام ایجاد گردد که وظیفه او انجام همین مهم باشد تا قوانین ما بر اساس آموزه‌های الهی تدوین گردد.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه افزود: در اینجا یک بحث حقوقی و شرعی وجود دارد که آنچه از قانون اساسی استفاده می‌شود، عدم مغایرت مصوبات با شرع است یا لزوم موافقت کامل؛ که این دو با هم تفاوت می‌کند که نهایتا قدر مسلم این است که مغایرت با شرع نداشته باشد و این مسئله بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه به توصیه‌های حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص اشاره کرد و گفت: توصیه موکد حضرت امام (ره) هم بر این بود که شورای نگهبان ملاحظه احدی را در این باب نکند و آنچه حکم اسلام است، بدون مماشات از آن نگاهبانی و صیانت نماید و هر قانونی، هر مسئله‌ای را که دید در خلاف احکام الهی است، بدون هیچ‌گونه کوتاهی و تسامحی در مقابل او ایستادگی کند.

او تصریح کرد: مسئولیت اعضای شورای نگهبان، خطیر، بسیار سخت و حساس است چراکه با احکام الهی سر و کار دارد بنابراین باید تمام دقت خود را در انجام وظایف به کار بگیریم.

این عضو شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حساسیت انتخابات، ابراز داشت: مسئله دومی که بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده انتخابات است که رکن اساسی نظام مردم سالاری در ظل اسلام تلقی می‌شود پس انتخاب و آرا مردم بسیار ارزشمند بوده، بنابراین از آن باید امانت داری گردد و بر اساس قوائد و ضوابط موجود یک انتخابات سالمی با امانتداری همه جانبه و کافی صورت گیرد.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار با بیان اینکه انتخابات، مسئولیت بسیار بزرگی بوده و بالاخره چالش‌های فراوانی را به دنبال دارد چراکه احراز صلاحیت‌ها با فرآید پیچیده‌ای به همراه است، گفت: باتوجه به اهمیت مسئله انتخابات، قطعا دشمنان این نظام و این کشور نقشه‌های ماهرانه بسیار مستتر دارند برای اینکه به هر نحوی اگر بتوانند آن را تسخیر کنند و یا حداقل نفوذ داشته باشند پس هنر ناظران و مسئولان احراز صلاحیت هوشمندانه داوطلبان است که آگاهی، هوشمندی و تیزبینی‌های قوی را می‌طلبد.

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به منشور امام صادق (ع) برای شیعیان در جلد هشتم کافی شریف، بر مسئله "دشمن‌شناسی" تاکید کرد و افزود: یکی از نکاتی که حضرت آنجا بسیار روی آن اصرار ورزیدند و تاکید فرمودند، دشمن‌شناسی است و اینکه شما فریب خنده‌های دشمنان برخورد‌های صمیمانه ظاهری آنها را نخورید چراکه آنها از دشمنی واقعی‌شان دست برنمی‌دارند بنابراین تاکتیک‌های ظاهری همچون دوستی را استفاده می‌کنند پس این هنرمندی را می‌طلبند که چگونه با دشمن رفتار کنیم.

او در پایان سخنان خود جنگ تحمیلی دوازده روزه اخیر و مواجهه با دشمنان اسلام را نمونه‌ای از الطاف خفیه الهی دانست و گفت: در این جنگ دوازده روزه که دشمنان اسلام صهیونیست‌های کودک کش این‌چنین به کشورمان حمله کردند و افرادی همچون فرماندهان بزرگ، دانشمندان هسته‌ای و بسیاری از عزیزان دیگر را از ما گرفتند شاید در ظاهر فقدان آنان مصیبت آور بود، اما نتیجه این کار این شد که همه عالم فهمیدند ایران و مردم کشورمان چه کسانی هستند.

بنابه گفته آیت‌الله شب‌زنده‌دار، فقدان فرماندهان و دانشمندان کشورمان مصیبت بود، اما در باطن این مسئله، همان لطف خفیه الهی قرار دارد چراکه در مشکلات پیش آمده برای کشورمان طبق سخنان کارشناسان و تحلیلگران، نقشه‌های دشمنان برای کشورمان و نظام اسلامی ما به گونه‌ای بود که هرکدام از آنها برای ازبین رفتن کشورمان کفایت می‌کرد، اما با عنایت حضرت بقیه الله (عج) از خسران‌ها عبور کردیم، اما باید یادآور شویم که اینها همان تعبیر امام خمینی (ره) را دارد و جزو الطاف خفیه الهی است.

او بر اهمیت تمسک به وسیله برای دستیابی به فلاح و سعادت، بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، تاکید کرد و این وسیله را محمد و آل محمد دانست و ادامه داد: پر واضح است که هدایت حق تعالی و عنایت بقیه الله (عج) پیوسته شامل حال کشور و مردم ما بوده و جنگ ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی پرده از آن الفت و وحدت ایرانیان برداشت و آشکار کرد بنابراین افکار مختلف و سلیقه‌های متفاوت در کشورمان همگی یکصدا شدند و پشت سر رهبر معظم انقلاب ایستادند.

بهروز پرنیان سرپرست دفتر نظارت استان فارس هم ضمن تقدیر از عملکرد ناظران در اجرای احسن انتخابات در استان، اظهار داشت: در سرتاسر استان پهناور فارس انتخابات در نهایت آرامش، امنیت و با مشارکت خوب مردم برگزار شد که منویات و راهبرد‌های مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان اجرایی شد.

پرنیان خاطر نشان کرد، آموزش‌های مستمر، توانمند سازی شبکه نظارت و حفظ انسجام از دیگر برنامه‌های دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس است.

سرپرست دفتر نظارت استان فارس، با بیان اینکه فرآیند‌های انتخابات آینده الکترونیکی خواهد بود، گفت: در تمامی شهرستان‌های استان، به دنبال آموزش ناظران و آشنایی کامل آنان بر انتخابات الکترونیکی هستیم تا شاهد برگزاری انتخاباتی امن، سالم و بدون هیچ مشکلی باشیم.

او در پایان سخنان خود از حمایت‌های معنوی و پشتیبانی نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس تقدیر کرد و هماهنگی بین تمامی مسئولان استان را ضامن تحقق نظام مردم سالاری دینی در کشورمان دانست.