نرخ سرویس مدارس در بوشهر برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر گفت: با توجه به اعلام نرخ سرویس مدارس شهر بوشهر برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، شهروندان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۷ گزارش کنند.

گرشاسب گرشاسبی اظهارکرد: نرخ جابه جایی هر دانش‌آموز با مینی‌بوس در محدوده مناطق یک و دو شهرداری بوشهر شش میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و از منطقه یک به دو و بالعکس با مینی‌بوس ۹ میلیون ریال است.

وی افزود: همچنین نرخ جابه جایی هر دانش‌آموز با ون در محدوده مناطق یک و دو نیز هشت میلیون ریال و با سواری ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر ادامه داد: همچنین برای مسیرهای بین مناطق یک و دو شهرداری، نرخ جابه جایی با ون ۱۰ میلیون ریال و با سواری ۱۵ میلیون ریال است.

منبع: ایرنا