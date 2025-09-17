امکان ترخیص فرآورده‌های خام دامی مستقیماً در مازندران برای نخستین بار فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر آقاپور کاظمی مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: با پیگیری‌های این اداره کل در خصوص ترخیص فرآورده خام دامی وارداتی، برای نخستین بار این امکان در استان ایجاد شد که تشریفات ترخیص ماهی‌های خامی که از مبادی مختلف وارد کشور می‌شود پس از نمونه‌برداری و آزمایش، انجام شود.

او با بیان اینکه این اقدام توسط اداره قرنطینه استان انجام می‌شود، افزود: این شرایط تسهیل‌شده سهم بسیار بزرگی در افزایش صادرات محصولات نهایی خواهد داشت.

دکتر آقاپور کاظمی با اشاره به روند رو به افزایش صادرات کنسرو ماهی از مازندران در دولت چهاردهم، ادامه داد: بیش از ۲۹۰ هزار کیلوگرم کنسرو ماهی پارسال به کشور‌های هدف صادر شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران ابراز امیدواری کرد با این اقدام و تسهیل صورت گرفته صادرات آبزیان با افزایش چشمگیری مواجه شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

