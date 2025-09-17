باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بازار لوازمالتحریر در سراسر کشور پررونق شده است، خانوادهها با حضور در فروشگاهها و بساطهای خیابانی، اقلام مورد نیاز دانشآموزان را تهیه میکنند و بسیاری از آنان ترجیح میدهند از تولیدات داخلی استفاده کنند.
اتاق اصناف و تیمهای بازرسی نیز با حضور مستمر در بازار، بر کیفیت و قیمت کالاها نظارت میکنند تا خریدی مطمئن و آرام برای خانوادهها فراهم شود. این روزها شور و شوق خرید لوازمالتحریر فضای شهرها را رنگی و پرهیجان کرده و نویدبخش شروع سال تحصیلی تازهای است.