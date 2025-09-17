باشگاه خبرنگاران جوان - آتش سوزی خودروی وانت بار در نزدیکی روستای نعتو شهرستان صالح‌آباد استان خراسان رضوی آتش به همت اهالی روستا، دهیار، نیرو‌های نظامی، بسیج و اورژانس مهار شد. خوشبختانه حریق تلفات جانی نداشت ولی وجود تنهاآتش نشانی مستقردرشهرستان صالح‌آباد با یک آتش نشان زنگ خطری است که مردم منطقه را با پراکندگی بالای ۱۰۰

روستا در برابرحریق‌های احتمالی تهدید می کند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده خراسان رضوی

