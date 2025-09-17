شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از آتش سوزی خودروی وانت بار در نزدیکی روستای نعتو شهرستان صالح‌آباد را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آتش سوزی خودروی وانت بار در نزدیکی روستای نعتو شهرستان صالح‌آباد استان خراسان رضوی آتش به همت اهالی روستا، دهیار، نیرو‌های نظامی، بسیج و اورژانس مهار شد. خوشبختانه حریق تلفات جانی نداشت ولی وجود تنهاآتش نشانی مستقردرشهرستان صالح‌آباد با یک آتش نشان زنگ خطری است که مردم منطقه را با پراکندگی بالای ۱۰۰
روستا در برابرحریق‌های احتمالی تهدید می کند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

آتش سوزی خودروی وانت بار در نزدیکی روستای نعتو شهرستان صالح‌آباد

آتش سوزی خودرو

آتش سوزی خودروی وانت بار

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: آتش گرفتن خودرو در آتش ، سوژه خبری ، آتش نشانی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار سمنان؛
فیلمی از آتش سوزی در باغ‌های روستای طزره دامغان
مهار آتش سوزی در جنگل های مشایخ و هلن چهارمحال و بختیاری + فیلم
درد دل شهروندان از قطعی مکرر آب و برق در نقاط مختلف کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری مانور سراسری پایش داروخانه های گیاه پزشکی در نیشابور
مراسم اجلاسیه ۱۲۵ شهید در ماهدشت از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
رنجش برندگان در طرح خودروی فرسوده از تاخیر در واریزی ایران خودرو
آتش سوزی خودروی وانت بار در نزدیکی روستای نعتو شهرستان صالح‌آباد + فیلم و عکس
آخرین اخبار
آتش سوزی خودروی وانت بار در نزدیکی روستای نعتو شهرستان صالح‌آباد + فیلم و عکس
رنجش برندگان در طرح خودروی فرسوده از تاخیر در واریزی ایران خودرو
مراسم اجلاسیه ۱۲۵ شهید در ماهدشت از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
برگزاری مانور سراسری پایش داروخانه های گیاه پزشکی در نیشابور
آلودگی کارخانه سیمان نفس اهالی روستای تلوستان و ازاف آن را تنگ کرد
سردرگمی معلمان حق التدریسی در تبدیل وضعیت
برگزاری کاروان ورزشی مهر بانشاط در تولمات + عکس
خریداران خودروی سهند در صف انتظار تحویل
بازدید از شرکت دانش بنیان تولید حشرات کنترل‌کننده آفات کشاورزی
رنجش کودک شیرین زبان ۴ ساله از نداشتن سرسره در بوستان ۱۵ خرداد تهران + فیلم
نارضایتی خریداران چانگان از افزایش قیمت خودرو
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نیشابور + عکس
تصاویری از برگزاری مسابقات بین باشگاهی سامبو در قم به مناسبت هفته وقف