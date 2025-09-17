هافبک تیم فوتبال الوصل ابراز امیدواری کرد که این تیم در بازی امشب مقابل استقلال ایران به پیروزی برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه «اتحاد» امارات، تیم فوتبال الوصل شامگاه چهارشنبه، ۲۶ شهریور، در اولین دیدار خود از لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف استقلال ایران می‌رود. این مسابقه ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران و ۲۰ به وقت امارات در ورزشگاه زعبیل دبی برگزار می‌شود. هواداران الوصل با اشتیاق فراوان در انتظار این بازی هستند، چرا که حضور در این رقابت‌ها سال‌هاست رؤیای طرفداران «امپراتور» محسوب می‌شود.

در این دوره، ۱۳ تیم برای نخستین بار در مسابقات حضور دارند؛ از جمله الوصل، النصر عربستان، الاهلی قطر، استقلال ایران، آرقداج ترکمنستان، گوا هند، گامبا اوساکا ژاپن و پوهانگ استیلرز کره جنوبی.

الوصل در این دیدار با ترکیب کامل حاضر خواهد شد. در آخرین تمرین، رئیس شرکت فوتبال الوصل و اعضای هیئت مدیره برای حمایت از بازیکنان در کنار تیم حضور داشتند و هواداران پرشور الوصل نیز با پرچم‌ها و شعارهایشان تیم را همراهی کردند.

تیم الوصل در هفته‌های اخیر، پس از نتایج ناپایدار در لیگ داخلی، توانسته دوباره شرایط خود را سامان دهد. در جام ابوظبی تیم عملکرد هجومی خوبی داشت و ۹ گل به الظفره زد. خرید‌های جدید هم خیلی زود توانایی‌هایشان را نشان دادند و خط حمله تیم را تقویت کردند. کادر فنی به رهبری کاسترو امیدوار است با تکیه بر حملات از جناحین و استفاده از توانایی‌های فردی بازیکنان، رقابت‌های آسیایی را با موفقیت دنبال کند.

اگرچه تساوی برابر العین در لیگ، کمی نگرانی در بین هواداران ایجاد کرد، اما بازیکنان و مدیران باشگاه همچنان به توانایی تیم باور دارند.

نیکولاس خیمنس، هافبک الوصل، گفت:قهرمانی در آسیا آرزوی مشترک ما و هواداران است. می‌دانیم رقابت‌ها سخت خواهد بود، اما متحد هستیم و با روحیه جنگندگی به میدان می‌رویم. هدف ما خوشحال کردن هواداران است و شروع ما هم برابر تیم بزرگی مثل استقلال خواهد بود.

او افزود: اتحاد تیم و حمایت هواداران بزرگ‌ترین نقطه قوت الوصل در این فصل است و بازیکنان قول داده‌اند همه توان‌شان را برای نوشتن فصل جدیدی در تاریخ باشگاه به کار بگیرند.