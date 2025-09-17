انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان با هدف معرفی تازه‌ترین آثار علمی و پژوهشی خود در حوزه حقوق اساسی و حقوق عمومی، در بیست‌وششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد حضور یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این حضور فرهنگی و علمی، مجموعه‌ای از کتاب‌ها و نشریات پژوهشکده با موضوعاتی همچون حقوق ملت و آزادی‌های مشروع، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه و صلاحیت نهاد‌های اساسی، رویه‌های شورای نگهبان و مطالعات تطبیقی نظام‌های حقوقی در معرض دید علاقه‌مندان، پژوهشگران و دانشگاهیان عراقی و سایر کشور‌های حاضر قرار گرفته است.

پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر عرضه و فروش آثار، فرصتی را برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر علمی با ناشران و مراکز علمی و دانشگاهی، استادان، اندیشمندان و بازدیدکنندگان فراهم کرده و با استقبال مناسبی از سوی مخاطبان عربی‌زبان همراه شده است.

این حضور در راستای گسترش تعاملات علمی ـ فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های پژوهشی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد که تا ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریورماه) ادامه خواهد داشت، یکی از مهم‌ترین رویداد‌های فرهنگی منطقه محسوب می‌شود و امسال بیش از ۶۰۰ ناشر از ۲۰ کشور جهان در این نمایشگاه شرکت دارند.

برچسب ها: شورای نگهبان ، انتشارات کتاب
