رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که توکیو در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت نخواهد شناخت و نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا نیز در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل که این ماه در این رابطه برگزار می‌شود، شرکت نخواهد کرد.

روز چهارشنبه، روزنامه ژاپنی «آساهی» به نقل از منابع دولتی ناشناس گزارش داد که ژاپن در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد و نخست‌وزیر این کشور در نشست مرتبط با این موضوع در جریان مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نخواهد کرد.

این موضع ژاپن در تضاد با اقدامات فرانسه، انگلیس، کانادا و همچنین استرالیا است که از به رسمیت شناختن فلسطین حمایت کرده‌اند. این موضع، ژاپن را در کنار آمریکا، نزدیک‌ترین متحد رژیم تروریستی اسرائیل، قرار می‌دهد که با ایده به رسمیت شناختن فلسطین مخالفت کرده است.

با وجود تبلیغات غرب در این خصوص پس از گذشت دو سال از شروع نسل‌کشی غزه، چندی پیش یک نویسنده اسرائیلی اعلام کرد که به رسمیت شناختن بین‌المللی فلسطین، پاداشی برای رژیم تروریستی اسرائیل است. او توضیح داد که این اقدام به عنوان جایگزینی گمراه‌کننده در ازای مجازاتی است که باید علیه تل‌آویو اجرا شود، است.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در ۲۴ ژوئیه گذشته اعلام کرد که کشورش در ماه سپتامبر آینده کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. پیش از این، در ۲۸ می ۲۰۲۴، اسپانیا، نروژ و ایرلند و در ۵ ژوئن همان سال، اسلوونی این کار را انجام دادند. با این اقدامات، تعداد کشور‌هایی که از ۱۴۹ عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، به ۱۹۳ کشور افزایش یافته است.

منبع: آر تی