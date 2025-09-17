زیر پل نهنگ روگای تالاب انزلی پس از انسداد ناشی از سیلاب و تجمع سنبل آبی پاکسازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت: مسیر تردد قایق‌های موتوری در محدوده زیر پل نهنگ روگا در تالاب بین المللی انزلی که بر اثر سیلاب اخیر مسدود شده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت به‌طور کامل پاکسازی شد.

به گفته او، در پی وقوع سیلاب، حجم عظیمی از چوب، زباله و گیاه مهاجم سنبل آبی از مسیر‌های بالادست رودخانه‌های سیاه درویشان، کلسر و روگا‌های بهمبر، سمندق، هندخاله، صوفیانده و ماهروزه وارد محدوده زیر پل نهنگ روگا شد. این حجم از پسماند و گیاه مهاجم سنبل آبی موجب انسداد کامل مسیر تردد قایق‌های موتوری در محدوده‌ای به وسعت تقریبی یک هکتار گردید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان افزود: با هماهنگی این اداره کل، عملیات پاکسازی در تاریخ ۲۵ شهریور ماه با بهره‌گیری از دستگاه سنبل روب و بیل مکانیکی آغاز و در نهایت مسیر به‌طور کامل بازگشایی شد و امکان تردد قایق‌های موتوری مجدد فراهم شد.

پاکسازی زیر پل نهنگ روگای انزلی از سنبل آبی + فیلم و تصاویر

پاکسازی زیر پل نهنگ روگای انزلی از سنبل آبی + فیلم و تصاویر

حسینی طایفه تصریح کرد: با توجه به اهمیت حفظ جریان طبیعی رودخانه‌ها و جلوگیری از انسداد مسیر حرکت قایق‌های موتوری و مقابله با بحران گیاه مهاجم سنبل آبی، اقدامات فوری و هماهنگ برای پاکسازی مسیر انجام شد. 

پاکسازی زیر پل نهنگ روگای انزلی از سنبل آبی + فیلم و تصاویر

پاکسازی زیر پل نهنگ روگای انزلی از سنبل آبی + فیلم و تصاویر

گیاه مهاجم سنبل آبی که به دلیل مسدود کردن مسیر‌های آبی و کاهش سطح اکسیژن آب شناخته می‌شود، چالش‌های زیست محیطی را تشدید کرده است. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: گیاه مهاجم سنبل آبی ، تالاب انزلی
خبرهای مرتبط
پاکسازی غرب تالاب انزلی از گیاه مهاجم سنبل آبی + فیلم
پاکسازی زیر پل نهنگ روگای انزلی از سنبل آبی + تصاویر
آغاز لایروبی آبراه‌های تالاب انزلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کلاهبرداری‌های اینترنتی همزمان با آغاز سال تحصیلی
تشکیل کمیته مشترک ابریشم گیلان و ازبکستان
پاکسازی زیر پل نهنگ روگای انزلی از سنبل آبی + فیلم و تصاویر
آخرین اخبار
پاکسازی زیر پل نهنگ روگای انزلی از سنبل آبی + فیلم و تصاویر
تشکیل کمیته مشترک ابریشم گیلان و ازبکستان
کلاهبرداری‌های اینترنتی همزمان با آغاز سال تحصیلی
بازداشت عاملان نزاع و درگیری در رودبار
لاهیجان عروس شهرهای ایران