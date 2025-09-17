زیر پل نهنگ روگای تالاب انزلی پس از انسداد ناشی از سیلاب و تجمع سنبل آبی پاکسازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت: مسیر تردد قایق‌های موتوری در محدوده زیر پل نهنگ روگا در تالاب بین المللی انزلی که بر اثر سیلاب اخیر مسدود شده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت به‌طور کامل پاکسازی شد.

به گفته او، در پی وقوع سیلاب، حجم عظیمی از چوب، زباله و گیاه مهاجم سنبل آبی از مسیر‌های بالادست رودخانه‌های سیاه درویشان، کلسر و روگا‌های بهمبر، سمندق، هندخاله، صوفیانده و ماهروزه وارد محدوده زیر پل نهنگ روگا شد. این حجم از پسماند و گیاه مهاجم سنبل آبی موجب انسداد کامل مسیر تردد قایق‌های موتوری در محدوده‌ای به وسعت تقریبی یک هکتار گردید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان افزود: با هماهنگی این اداره کل، عملیات پاکسازی در تاریخ ۲۵ شهریور ماه با بهره‌گیری از دستگاه سنبل روب و بیل مکانیکی آغاز و در نهایت مسیر به‌طور کامل بازگشایی شد و امکان تردد قایق‌های موتوری مجدد فراهم شد.

حسینی طایفه تصریح کرد: با توجه به اهمیت حفظ جریان طبیعی رودخانه‌ها و جلوگیری از انسداد مسیر حرکت قایق‌های موتوری و مقابله با بحران گیاه مهاجم سنبل آبی، اقدامات فوری و هماهنگ برای پاکسازی مسیر انجام شد.

گیاه مهاجم سنبل آبی که به دلیل مسدود کردن مسیر‌های آبی و کاهش سطح اکسیژن آب شناخته می‌شود، چالش‌های زیست محیطی را تشدید کرده است.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان