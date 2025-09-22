با نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس، دغدغه والدین درباره اضطراب و نگرانی کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان تازه‌وارد، افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- شیوا محمودی، روانشناس کودک، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، نکات مهم و کاربردی برای والدین ارائه کرد تا این دوران حساس را به بهترین شکل مدیریت کنند.

علائم طبیعی اضطراب در هفته‌های ابتدایی مدرسه

شیوا محمودی توضیح داد:کودکان در هفته‌های اول ورود به مدرسه ممکن است علائم مختلفی را نشان دهند که کاملاً طبیعی است و نباید نگران شد. این علائم شامل موارد فیزیکی مانند سردرد، دل‌درد، حالت تهوع و بی‌اشت‌هایی است که ممکن است در صبح‌ها بیشتر بروز کند. همچنین علائم عاطفی مانند گریه‌های مکرر، چسبیدن بیش از حد به والدین و اضطراب جدایی و علائم رفتاری نظیر مقاومت در ورود به مدرسه و حتی کابوس‌های شبانه از جمله واکنش‌های معمول است.

او تاکید کرد که این نشانه‌ها معمولاً طی دو تا سه هفته اول کاهش می‌یابند و والدین باید با صبر و مدیریت درست به کودکان کمک کنند تا به تدریج با فضای مدرسه سازگار شوند.

مدیریت اضطراب والدین؛ قدم اول موفقیت

شیوا محمودی یادآور شد:کودکان بسیار حساس هستند و اضطراب والدین را مثل رادار دریافت می‌کنند. اگر والدین بتوانند اضطراب خود را مدیریت کنند، اضطراب کودک نیز کاهش می‌یابد. برای مثال، والدین می‌توانند خاطرات مثبت خود از دوران مدرسه را با کودک به اشتراک بگذارند و محیط مدرسه را فضایی امن و دوست‌داشتنی معرفی کنند.

 بازی‌های مدرسه‌ای در خانه؛ تمرین برای دنیای جدید

وی افزود:یکی از روش‌های موثر برای کاهش اضطراب، بازی‌های نقش‌آفرینی است. ایفای نقش معلم و دانش‌آموز در خانه باعث آشنایی کودک با فضای مدرسه می‌شود و ترس از ناشناخته‌ها را کم می‌کند.

 آشنایی با محیط مدرسه؛ بازدید یا تور مجازی

محمودی پیشنهاد کرد:در صورت امکان، والدین از دو هفته قبل از شروع مدرسه باید برنامه‌ای برای آشنایی کودک با فضای فیزیکی مدرسه داشته باشند. حتی تور‌های سه‌بعدی یا ویدیو‌های معرفی مدرسه می‌توانند کمک کننده باشند. این کار باعث می‌شود کودک احساس امنیت بیشتری کند.

 استفاده از کتاب‌ها و فیلم‌های مرتبط با مدرسه

مطالعه داستان‌های مرتبط با مدرسه و تماشای انیمیشن‌ها می‌تواند کودک را آماده‌تر کند و اضطراب جدایی را کاهش دهد.

خداحافظی‌های کوتاه و شیرین؛ راز آرامش کودکان

شیوا محمودی تاکید کرد:مراسم خداحافظی باید کوتاه، شیرین و همراه با یک رسم یا تشریفات خاص باشد، مثلا پرتاب بوسه با دست یا مدل خاصی از دست دادن را انجام دهند چراکه طولانی کردن خداحافظی نه تنها کمک نمی‌کند بلکه اضطراب کودک را بیشتر می‌کند.

وی همچنین هشدار داد:فرار دزدانه از مدرسه بزرگ‌ترین اشتباه است که اضطراب را تشدید می‌کند. والدین باید خداحافظی کنند و به کودک قول بازگشت بدهند، مثلاً بگویند: بعد از زنگ تفریح می‌آیم دنبالت

وسایل تسکین‌دهنده اضطراب؛ همراه همیشگی کودک

یکی از روش‌های موثر برای کاهش اضطراب کودک، همراه داشتن یک شیء مشترک خانوادگی است. محمودی گفت:این شی می‌تواند یک دستبند کوچک، سنگی از خانه یا عکسی از خانواده باشد. وجود این شیء به کودک یادآوری می‌کند که در هر لحظه والدینش را دارد و به او احساس امنیت می‌دهد.

همچنین استفاده از عطر والدین روی این شی می‌تواند نقش آرامش‌بخش قوی‌ای داشته باشد.

تنظیم ساعت خواب و صبحانه کامل؛ کلید کاهش اضطراب

 محمودی به اهمیت داشتن برنامه خواب منظم و تغذیه سالم تاکید کرد:حداقل دو هفته قبل از شروع مدرسه، برنامه خواب و بیداری کودک باید تنظیم شود تا کودک خواب کافی داشته باشد و صبح‌ها فرصت کافی برای بیدار شدن و خوردن صبحانه کامل داشته باشد. کمبود قند خون باعث تشدید اضطراب می‌شود.

ارتباط موثر با مدرسه و معلم

محمودی توصیه کرد:شرکت در جلسات آشنایی با معلم و کادر مدرسه بسیار مهم است. والدین باید معلم را از ترس‌ها و نگرانی‌های کودک مطلع کنند تا معلم بتواند بهتر از کودک مراقبت کند.

وی افزود:حضور به موقع والدین در روز‌های اول مدرسه نیز برای کودک بسیار مهم است. تاخیر حتی پنج دقیقه‌ای ممکن است باعث افزایش اضطراب شود.

روز‌های اول؛ حمایت و تشویق والدین

روانشناس توصیه کرد:اگر امکانش باشد، والدین در روز‌های اول خودشان کودک را به مدرسه ببرند و دنبالش بیایند، حتی اگر سرویس داشته باشد. بعد از پایان روز اول، جشن کوچکی بگیرید و به کودک بگویید که به او افتخار می‌کنید که توانسته بر ترسش غلبه کند.

کی باید به متخصص مراجعه کنیم؟

در پایان محمودی تاکید کرد:اگر بعد از گذشت چهار هفته، علائم اضطراب شدید همچنان ادامه داشت، مثلاً گریه‌های هیستریک، امتناع شدید از رفتن به مدرسه، بروز علائم فیزیکی مانند استفراغ یا کهیر‌های پوستی، یا اجتناب و کناره گیری طولانی مدت از فعالیت‌ها، حتماً باید از یک روانشناس یا روانپزشک کمک تخصصی گرفت.

محمودی در پایان گفت:اضطراب جدایی طبیعی‌ترین واکنش کودک به اولین تجربه استقلالش است. همان‌طور که دندان درآوردن دردناک، اما گذراست، این دوران هم با آمادگی، همکاری والدین و مدرسه و صبر قابل مدیریت است. امیدوارم والدین با رعایت این نکات بتوانند کودکان خود را به آرامش برسانند و سال تحصیلی موفقی را برای آنها رقم بزنند.

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، کلاس اولی ، اضطراب کودکان
خبرهای مرتبط
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
شهروندخبرنگار گیلان؛
برگزاری کاروان ورزشی مهر بانشاط در تولمات + عکس
شکوفه‌های کلاس اولی وارد دنیای تعلیم و تربیت شدند + فیلم
۲۴ هزار کلاس اولی در اردبیل راهی مدرسه شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز هفته جاری اجرایی می‌شود
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
آخرین اخبار
امضای تفاهم همکاری بین ارتش و هلال‌احمر
تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهر ماه هزینه دارد
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز هفته جاری اجرایی می‌شود
کشف ۴۷۱ فقره اموال مسروقه در مرحله دوم طرح مبارزه با سارقان منزل و مالخران
عفو بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی
اجرای کامل قانون حمایت از گزارشگران فساد با ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی
مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه؛ آغاز پیگیری شکایت علیه رژیم صهیونیستی
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
نواختن زنگ «عاطفه‌ها» در پرند/ حمایت از بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز در استان تهران
اعطای مرخصی به ۴ هزار زندانی دارای فرزند دانش‌آموز به مناسبت آغاز سال تحصیلی
بازگشایی مدارس و مدیریت اضطراب کودکان؛ راهنمای کاربردی روانشناس برای والدین
تمهیدات مترو تهران برای بازگشایی مدارس
شورای هماهنگی حقوقی دولت، محور ایجاد رویه‌های واحد و حل اختلافات بین دستگاه‌ها
دادستان تهران: کافه دار‌های متخلف بازداشت و واحدشان تعطیل می‌شود
سامانه بامداد، ابزار حفظ و صیانت از اموال و املاک دولت
شهرداری تهران با سودجویان اجاره‌دهنده معابر عمومی به دستفروشان برخورد می‌کند
پلیس ۴۸ تن پودر کاکائوی قاچاق را کشف کرد
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
هلال احمر از تحویل دارو‌های تک‌نسخه‌ای در محل سکونت به بیماران خاص خبر داد
فراخوان پزشکان داوطلب جهت معاینات متقاضیان حج
شهرداری سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری در پایتخت می‌سازد
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
انصاری: چهار سایت جدید ذخیره‌گاه زیست‌کره در ایران ایجاد می‌شود
باید‌ها و نباید‌های مواجهه با صحنه تصادف + فیلم
اخذ سند مالکیت برای کسانی که فروشنده ملک را به نامشان نکرده چگونه است؟
هزینه در ورزش درواقع سرمایه‌گذاری برای سلامت و رواج سبک زندگی صحیح در جامعه است
سردار رضایی: هوش مصنوعی مأموریت‌های پلیس را متحول می‌کند
سردار رادان: آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال