باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ آیین تجلیل از پرسنل و خانواده‌های ایثارگر در شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمّد سلیمی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و هماهنگ‌کننده‌ امور ایثارگران برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سلیمی در این مراسم گفت: بسیاری از خانواده‌ها و فرزندان طیف گرانقدر ایثارگر در کشور در شرایط سخت زندگی می‌کنند و رویکرد دولت چهاردهم توجه بیش از پیش به امور این عزیزان است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد دشمنان نظام، اظهار داشت: امروزه شیوه و راهبرد دشمنان در مواجهه با استقلالِ ایران اسلامی، تغییر کرده است و یکی از روش‌ها جنگ اقتصادی است.

حجت‌الاسلام سلیمی افزود: در تمام این سال‌ها نیرو‌های ستادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با پشتیبانی قشرِ مستحکم صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران عرصه‌ تولید، در خط مقدم مبارزه با دشمن مبارزه می‌کنند.

در پایان نیز با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، از پرسنل و خانواده‌های ایثارگران در بخش‌های ستادی و اجرایی شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری تجلیل به عمل آمد.