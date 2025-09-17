باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس موسوی امروز -چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴- در صفحه مجازی خود در شبکه ایکس درباره عکس منتشر شده از رئیس جمهور کشورمان و رئیس جمهور ترکیه نوشت: دولت و شخص رئیس جمهور محترم فارغ از حاشیه سازیهای ناشیانه و هدفمند عدهای خاص که میشناسیم، راه و هدف خود را در رفع مشکلات داخلی با وفاق ملی و در تامین عزتمندانه منافع ملی با تعامل خارجی گم یا رها نخواهند کرد.
موسوی یادآور شد: با اصرار برخی دوستان خوب و منصف توئیتری درباره این عکس عرض میکنم که جناب دکتر پزشکیان داشتند به سمت جایگاه خود قبل از شروع اجلاس میرفتند که سر راه رئیس جمهور ترکیه را پشت میزشان دیدند و دوستانه با دست به پشت شان زدند و ایشان هم قدری برگشتند ببینند کیست که در همان حالت دست دادند و رییس جمهور ما هم نکتهای در گوششان گفتند و خندیدند و رفتند…
معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور گفت: در حاشیه اجلاسها - نه حین دیدارهای رسمی و مذاکرات دو جانبه - از این نوع حرکات صمیمانه، دوستانه و غیر رسمی میان مقامات دولتها بویژه دولتهای دوست و همسایه در آسیا، اروپا، آمریکا و … کم نیست. حالا عدهای از عزیزان! دنبال ماهیگیری خاص هستند، خود دانند ولی بدانند از هر لحاظ «اشتباه میزنند!»
موسوی تاکید کرد: در همین اثنا، اگر از «حواشی» فارغ شدند «متن» سخنرانی عزتمندانه، رئیس جمهور اسلامی ایران در همین اجلاس را هم بخوانند یا ببینند. ضرر ندارد!