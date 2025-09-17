باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس موسوی امروز -چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴- در صفحه مجازی خود در شبکه ایکس درباره عکس منتشر شده از رئیس جمهور کشورمان و رئیس جمهور ترکیه نوشت: دولت و شخص رئیس جمهور محترم فارغ از حاشیه سازی‌های ناشیانه و هدفمند عده‌ای خاص که می‌شناسیم، راه و هدف خود را در رفع مشکلات داخلی با وفاق ملی و در تامین عزتمندانه منافع ملی با تعامل خارجی گم یا رها نخواهند کرد.

موسوی یادآور شد: با اصرار برخی دوستان خوب و منصف توئیتری درباره این عکس عرض می‌کنم که جناب ⁧ دکتر پزشکیان⁩ داشتند به سمت جایگاه خود قبل از شروع اجلاس می‌رفتند که سر راه رئیس جمهور ترکیه را پشت میزشان دیدند و دوستانه با دست به پشت شان زدند و ایشان هم قدری برگشتند ببینند کیست که در همان حالت دست دادند و رییس جمهور ما هم نکته‌ای در گوششان گفتند و خندیدند و رفتند…

معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور گفت: در حاشیه اجلاس‌ها - نه حین دیدار‌های رسمی و مذاکرات دو جانبه - از این نوع حرکات صمیمانه، دوستانه و غیر رسمی میان مقامات دولت‌ها بویژه دولت‌های دوست و همسایه در آسیا، اروپا، آمریکا و … کم نیست. حالا عده‌ای از عزیزان! دنبال ماهیگیری خاص هستند، خود دانند ولی بدانند از هر لحاظ «اشتباه می‌زنند!»

موسوی تاکید کرد: در همین اثنا، اگر از «حواشی» فارغ شدند «متن» سخنرانی عزتمندانه، رئیس جمهور اسلامی ⁧ ایران⁩ در همین اجلاس را هم بخوانند یا ببینند. ضرر ندارد!