معاون تشریفات ریاست جمهوری به حاشیه‌های یک عکس واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس موسوی امروز -چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴- در صفحه مجازی خود در شبکه ایکس درباره عکس منتشر شده از رئیس جمهور کشورمان و رئیس جمهور ترکیه نوشت: دولت و شخص رئیس جمهور محترم فارغ از حاشیه سازی‌های ناشیانه و هدفمند عده‌ای خاص که می‌شناسیم، راه و هدف خود را در رفع مشکلات داخلی با وفاق ملی و در تامین عزتمندانه منافع ملی با تعامل خارجی گم یا رها نخواهند کرد.

موسوی یادآور شد: با اصرار برخی دوستان خوب و منصف توئیتری درباره این عکس عرض می‌کنم که جناب ⁧ دکتر پزشکیان⁩ داشتند به سمت جایگاه خود قبل از شروع اجلاس می‌رفتند که سر راه رئیس جمهور ترکیه را پشت میزشان دیدند و دوستانه با دست به پشت شان زدند و ایشان هم قدری برگشتند ببینند کیست که در همان حالت دست دادند و رییس جمهور ما هم نکته‌ای در گوششان گفتند و خندیدند و رفتند…

معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور گفت: در حاشیه اجلاس‌ها - نه حین دیدار‌های رسمی و مذاکرات دو جانبه - از این نوع حرکات صمیمانه، دوستانه و غیر رسمی میان مقامات دولت‌ها بویژه دولت‌های دوست و همسایه در آسیا، اروپا، آمریکا و … کم نیست. حالا عده‌ای از عزیزان! دنبال ماهیگیری خاص هستند، خود دانند ولی بدانند از هر لحاظ «اشتباه می‌زنند!»

موسوی تاکید کرد: در همین اثنا، اگر از «حواشی» فارغ شدند «متن» سخنرانی عزتمندانه، رئیس جمهور اسلامی ⁧ ایران⁩ در همین اجلاس را هم بخوانند یا ببینند. ضرر ندارد!

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
این موسوی هم خیلی رمانتیکه واسه خودش?
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
عزتمندانه :)))
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ریحانه
۱۵:۰۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دفه اولش که نیست....
عادت کردیم دیگه.
انتظاری بیش از این ازش نداریم.
اللهم عجل لولیک الفرج
۳
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
این آقای موسوی وقتی جوابی نداشته باشه هی خندش میگیره برای تشریفات خوبه
۲
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
جناب موسوی ، طرف همشهریه ؟
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
تصاویر دیگری هم بود. کاش انتقادات رو هم می گذاشتید. نباید با هر انتقادی برخورد سخت و تند صورت بگیره.
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
خردوغان به اسراییل حرومزاده کمک میکنه کار پزشکیان از ریشه اشتباه هست واقعا که
۱
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
با اردوغان در گوشی!!!!؟
نداشتیم
۱
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
چیز مهمی نیست، ترک زبانن،چاق سلامتی کردن
مته به خشخاش نذارین ،یه سری عوام دنبال ایران
۲۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
هیچ وقت حرکات خشک اداری باعث پیشرفت روابط نمیشود درود بر دکتر پزشکیان
۴۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
حرکت دوستانه ای است دم پزشکیان گرم
۴۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اردوغان مشکلی از منطقه حل نمیکند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اگر این حرفی که این روابط عمومی زده هم درست باشد باز این کار غلط است. ترکیه دارد به صهیونیستا کمک می کنه. در جنگ 12 روزه هم کمک نکرد. منافق است ای اردوغان.
۴
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یوسف پ
۱۴:۰۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
طبق اخبار رسیده قراره با همدیگه کباب ترکی بزنن تو رگ :))
۲
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
ما به عنوان یک ایرانی دوست نداریم با اینگونه رفتارها جایگاه و شأن کشورمان مورد تمسخر قرار بگیره
۴
۴۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دمت گرم. این حرف رو باید تیتر زد تا سیاسیون ببینند و بفهمند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
مسؤول تشریفات و رئیس جمهور باید حواسشون باشه که با اینگونه رفتارها ، عزت و اقتدار ایران رو خدشه دار نکنند
۳
۴۴
پاسخ دادن
