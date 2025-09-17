باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فلیپه ششم، پادشاه اسپانیا اولین سفر خود به مصر را آغاز و تاکید کرد که منطقه در شرایطی فاجعه‌بار و پرتنش قرار دارد و بحران انسانی در نوار غزه غیرقابل تحمل است.

پادشاه اسپانیا و همسرش، ملکه لتیسیا، سه‌شنبه شب در آغاز سفرشان به قاهره با اعضای جامعه اسپانیایی مقیم مصر دیدار کردند. فلیپه ششم در سخنرانی خود به همین مناسبت گفت که سفر او و ملکه لتیسیا به مصر در شرایط پرتنش و فاجعه‌باری که منطقه از سر می‌گذراند، انجام می‌شود.

او افزود: من و ملکه به خوبی از وضعیت منطقه‌ای پیچیده و بی‌ثبات آگاهیم و به همین دلیل می‌خواهیم حمایت و نزدیکی خود و همچنین حمایت هم‌وطنانتان را به شما ابراز کنیم.

او خاطرنشان کرد: آخرین حلقه این درگیری که حدود دو سال پیش با حمله به اسرائیل آغاز شد، تاثیرات بسیار گسترده‌ای داشت و منجر به پاسخی شد که قربانیان بی‌شماری به جای گذاشت. وضعیت به یک بحران انسانی غیرقابل تحمل در غزه، رنج وصف‌ناپذیر صد‌ها هزار بی‌گناه و ویرانی کامل غزه منجر شده است.

او تاکید کرد که اسپانیا و مصر در کنار هم برای رسیدن به صلح پایدار و شجاعانه تلاش می‌کنند، همان‌طور که در سال‌های امید دهه نود میلادی توصیف می‌شد.

پادشاه فلیپه ششم از استقبال گرمی که در اولین سفر رسمی خود به مصر و همچنین اولین سفرش به منطقه دریافت کرده است از جامعه اسپانیایی مقیم این کشور تشکر کرد.

پیش از این، سازمان اطلاع‌رسانی مصر (رسمی) روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که فلیپه ششم، پادشاه اسپانیا و همسرش، ملکه لتیسیا، به دعوت رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی، سفر خود به مصر را آغاز خواهند کرد.

در این سفر چهارروزه که اولین سفر آنها به مصر محسوب می‌شود، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه نیز پادشاه و ملکه را همراهی خواهد کرد. سفارت اسپانیا در قاهره به نقل از وزارت خارجه اسپانیا روز دوشنبه اعلام کرد که سیسی در کاخ الاتحادیه از پادشاه و ملکه استقبال رسمی خواهد کرد.

